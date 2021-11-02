Иван Пивкин провел совещание о готовности к содержанию автодорог региона в зимний период

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Во вторник, 2 ноября, в областном минтрансе, в режиме ВКС, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин провел совещание с главами муниципальных районов и филиалами ГКП «АСАДО» о готовности к выполнению работ по зимнему содержанию автомобильных дорог в период 2021-2022 гг.

Открывая совещание, министр Иван Пивкин обратил внимание, что в настоящее время в регионе проходит месячник по безопасности дорожного движения, в рамках которого запланирован осмотр выполненных муниципалитетами инженерных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

«Качественное содержание и своевременное принятие мер по устранению зимней скользкости, с соблюдением всех требований нормативных документов, может обеспечить безопасность дорожного движения для всех ее участников», - подчеркнул министр.

Протяженность сети региональных автомобильных дорог, обслуживаемой подрядной организацией министерства - «АСАДО», составляет более 6 653 тыс. км, в том числе снегозаносимые участки 1735 км. В распоряжении предприятия находится 1015 единиц спецтехники, из них 664 единицы будет задействовано на зимнем содержании. Вся техника «АСАДО» оснащена навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС для оперативной работы и контроля за содержанием автомобильных дорог. Предприятие «АСАДО» имеет 28 филиалов ДЭУ в каждом районе области, в т.ч. 1 в городском округе Самара.

В настоящее время готовность парка машин, механизмов и навесного оборудования к сезону зимнего содержания автодорог составляет 92%.

Для содержания дорог в зимний период предприятием используется 2 вида противогололедных материалов: хлорид натрия (поваренная соль в МКР) для работы в чистом виде и песчано-соляная смесь (ПСС) с содержанием соли 20%.

Заготовка материалов ведется по графику, в соответствии с заключенными договорами поставки. Бесперебойная работа по ликвидации зимней скользкости будет обеспечена в полном объеме.

Для получения своевременной информации о состоянии автомобильных дорог в зимний период и принятия оперативных мер по обеспечению безопасности движения с 01 ноября 2021 года организовано круглосуточное дежурство диспетчеров в головном офисе ГКП Самарской области «АСАДО» и во всех его районных филиалах. Также ГКП Самарской области «АСАДО» налажено взаимодействие с Управлением ГИБДД по Самарской области, через круглосуточную диспетчерскую службу агентства по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях, о дорожно-транспортных происшествиях и дорожной обстановке. Взаимодействие по обстановке на федеральных автомобильных дорогах на территории Самарской области осуществляется через круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ «Большая Волга» в городе Пензе.

В ходе совещания главы муниципальных районов доложили о состоянии местной дорожной сети и готовности к зимнему сезону. Также обсудили меры, предпринимаемые по обеспечению безопасности дорожного движения, особенно на дорогах, ведущих к объектам высокой социальной значимости и школьных маршрутах.

Глава Шигонского района Сергей Строев рассказал о ситуации на территории рядом со строящимся масштабным инфраструктурным объектом федерального значения Обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».

«Дороги находятся в безопасном, проезжем состоянии. Силами подрядных организаций АО «ДСК «АВТОБАН» и АО «Дороги и мосты», задействованных на строительстве, осуществляется комплекс работ по недопущению разрушения отдельных участков автомобильных дорог муниципального района Шигонский. Совместно с минтрансом, с представителями ГИБДД муниципального района, АСАДО ведем контроль за состоянием школьных маршрутов. С начала учебного года по сегодняшний день школьные маршруты в Шигонском районе работают в обычном, штатном режиме. Муниципалитетом решение о закрытии школьных маршрутов не принималось. Контроль и работы по поддержанию в нормативном состоянии продолжатся», - проинформировал глава.

Кроме того, обсудили комплектование дорожно-эксплуатационных управлений в Волжском, Кинельском, Ставропольском, Красноярском и Нефтегорсоком муниципальных районах.

«По состоянию дорого и готовности ДЭУ особых вопросов на сегодня нет. Укомплектованность полная: и людьми и техникой», - сообщил глава Нефтегорского района Александр Баландин.

«ГКП АСАДО, главам муниципальных районов Самарской области: прошу организовать принятие всех необходимых мер по обеспечению безопасности движения автомобильного транспорта и пешеходов, по своевременной обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами. Обеспечить круглосуточное дежурство ответственных лиц, дорожной техники, механизаторов и рабочих. В случае необходимости, быть готовыми к заключению дополнительных договоров на привлечение сторонних организаций, обеспечить круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог», - поручил Иван Пивкин, завершая совещание.

Работы в дорожной отрасли нельзя перевести на удаленный режим. От их своевременного выполнения зависят многие жизнеобеспечивающие отрасли, поэтому министр особо подчеркнул неукоснительное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и напомнил о необходимости вакцинации и соблюдении масочного режима в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, чтобы не допустить вспышек инфекции в коллективах районных подразделений.

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