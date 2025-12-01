Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»

В администрации города Самары обсудили итоги реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году в рамках федеральной программы в областной столице выполнены первый этап благоустройства парка им. Щорса, благоустройство сквера Экономистов, сквера «Восточный» и 27 дворовых территорий. На эти цели из бюджетов разного уровня было выделено порядка 320 млн рублей.

«Наша задача на ближайшие несколько лет – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами, где приятно гулять, отдыхать, заниматься спортом. Это один из приоритетов развития города и важное направление подготовки к 450-летию. При разработке проектов важно грамотно совмещать работы по программе «Формирование комфортной городской среды» с другими городскими и региональными программами. Это же касается и благоустройства дворов»,

– сказал глава города Самары Иван Носков.

Фото горадминистрации