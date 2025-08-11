134

Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой, ознакомился с перечнем декоративных растений и кустарников. В рамках рабочего визита состоялось выездное совещание с руководителями муниципальных учреждений, занятых в озеленении и благоустройстве, - МАУ «Парки Самары», МАУ «Самарская набережная», МП «Спецремстройзеленхоз».



«Самара – город зеленый, планируем сделать его еще и цветущим. Важно систематизировать работу по высадке и содержанию растений, перенять успешные практики других городов. Все деревья, кустарники, цветочные клумбы Самары должны иметь форму, которую будем регулярно обновлять в течение года. Осенью внимание уделим обрезке и оперативной выкорчевке пней старых сухих деревьев после сноса. Аварийные деревья после удаления будем менять на новые в течение календарного года», - отметил в ходе совещания глава города Самара Иван Носков.



В Самаре планируется увеличение объемов озеленения и количество многолетних цветущих растений. «Вдоль дорог с широкими газонами высадим декоративные кустарники в виде «живых изгородей» - естественные барьеры для шума и пыли. На некоторых локациях добавим гортензий, роз, лиственных деревьев и кустарников. Важно, чтобы Самара оставалась зеленым городом и в зимний сезон. В концепцию озеленения Самары необходимо добавить хвойные – различные сорта сосны и ели, можжевельник», - отметил Иван Носков.



Как рассказала главе города основательница Питомника и Садового центра Вера Глухова, сейчас его площадь составляет 45 гектаров, а ассортимент растений насчитывает 2 тысячи наименований. В том числе здесь цветут более 800 тысяч метельчатых, крупнолистных и древовидных гортензий 140 сортов. Визитной карточкой считается «Самарская Лидия».



«Наш питомник считается самым крупным по выращиванию гортензий в России и Европе, мы осуществляем оптовые отгрузки в 50 регионов России, Беларусь, Киргизию, Казахстан. Но прежде всего хотим, чтобы красивой и по-настоящему цветущей была Самара. Поэтому нам важно, что Иван Николаевич лично посетил производственные площадки и заинтересован в озеленении города. Мы готовы к сотрудничеству с администрацией города – есть материалы, оборудование, знания, опыт», – рассказала генеральный директор ООО «Самарский питомник» Вера Глухова.



По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города. В перспективе по предложению главы города будет рассмотрен вариант долгосрочного сотрудничества через заключение офсетного или сервисного контракта сроком на 10 лет. Студенты, с отличием прошедшие летнюю производственную практику на базе Садового центра, смогут претендовать на работу в профильных муниципальных учреждениях Самары.



Отметим, что в 2025 году на базе предприятия практику прошли 40 студентов Самарского колледжа строительства и предпринимательства, нефтегорского и красноярского техникумов, Самарского государственного экономического университета и Строительного колледжа города Тольятти. Также этим летом было трудоустроено 60 учащихся школ.



В 2025 году цветочное оформление в Самаре получили около 160 общественных пространств. Вдоль основных экскурсионных маршрутов размещено около 1,5 тысячи элементов «вертикального» и мобильного озеленения – каскады, вазоны, конструкции с цветочными кашпо, топиарные фигуры.

Фото: администрация Самары