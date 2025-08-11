Я нашел ошибку
Главные новости:
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
Самарчанка обвиняется в госизмене
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»
Зарегистрировано 5 происшествий на водных объектах, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров
Сотрудники МЧС СО приняли участие во встрече детей.
В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой

11 августа 2025 17:11
134
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.

Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой, ознакомился с перечнем декоративных растений и кустарников. В рамках рабочего визита состоялось выездное совещание с руководителями муниципальных учреждений, занятых в озеленении и благоустройстве, - МАУ «Парки Самары», МАУ «Самарская набережная», МП «Спецремстройзеленхоз». 

«Самара – город зеленый, планируем сделать его еще и цветущим. Важно систематизировать работу по высадке и содержанию растений, перенять успешные практики других городов. Все деревья, кустарники, цветочные клумбы Самары должны иметь форму, которую будем регулярно обновлять в течение года. Осенью внимание уделим обрезке и оперативной выкорчевке пней старых сухих деревьев после сноса. Аварийные деревья после удаления будем менять на новые в течение календарного года», - отметил в ходе совещания глава города Самара Иван Носков.

В Самаре планируется увеличение объемов озеленения и количество многолетних цветущих растений. «Вдоль дорог с широкими газонами высадим декоративные кустарники в виде «живых изгородей» - естественные барьеры для шума и пыли. На некоторых локациях добавим гортензий, роз, лиственных деревьев и кустарников. Важно, чтобы Самара оставалась зеленым городом и в зимний сезон. В концепцию озеленения Самары необходимо добавить хвойные – различные сорта сосны и ели, можжевельник», - отметил Иван Носков.

Как рассказала главе города основательница Питомника и Садового центра Вера Глухова, сейчас его площадь составляет 45 гектаров, а ассортимент растений насчитывает 2 тысячи наименований. В том числе здесь цветут более 800 тысяч метельчатых, крупнолистных и древовидных гортензий 140 сортов. Визитной карточкой считается «Самарская Лидия».

«Наш питомник считается самым крупным по выращиванию гортензий в России и Европе, мы осуществляем оптовые отгрузки в 50 регионов России, Беларусь, Киргизию, Казахстан. Но прежде всего хотим, чтобы красивой и по-настоящему цветущей была Самара. Поэтому нам важно, что Иван Николаевич лично посетил производственные площадки и заинтересован в озеленении города. Мы готовы к сотрудничеству с администрацией города – есть материалы, оборудование, знания, опыт», – рассказала генеральный директор ООО «Самарский питомник» Вера Глухова.

По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города. В перспективе по предложению главы города будет рассмотрен вариант долгосрочного сотрудничества через заключение офсетного или сервисного контракта сроком на 10 лет. Студенты, с отличием прошедшие летнюю производственную практику на базе Садового центра, смогут претендовать на работу в профильных муниципальных учреждениях Самары.

Отметим, что в 2025 году на базе предприятия практику прошли 40 студентов Самарского колледжа строительства и предпринимательства, нефтегорского и красноярского техникумов, Самарского государственного экономического университета и Строительного колледжа города Тольятти. Также этим летом было трудоустроено 60 учащихся школ. 

В 2025 году цветочное оформление в Самаре получили около 160 общественных пространств. Вдоль основных экскурсионных маршрутов размещено около 1,5 тысячи элементов «вертикального» и мобильного озеленения – каскады, вазоны, конструкции с цветочными кашпо, топиарные фигуры.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

