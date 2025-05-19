Иван Носков: «Решение вопросов всегда нужно искать в открытом диалоге»

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На оперативном совещании в администрации города в числе актуальных вопросов обсудили качество отработки обращений, которые поступают от жителей Самары через социальные сети. По поручению главы города Ивана Носкова, администрации внутригородских районов усилили работу по обратной связи и стали решать вопросы более оперативно, в том числе используя систему обратной связи «Инцидент-Менеджмент».



«Любое обращение – это так или иначе оценка нашей работы. Поэтому прошу администрации районов особое внимание уделять отработке сообщений жителей, поступающих в социальные сети, в том числе через существующие электронные платформы. Там, где решение требуется прямо сейчас, находите ресурсы и способы для устранения проблем, где нужна консультация или пояснения - в обязательном порядке доносите до горожан полную информацию. Отписки и бумажная волокита должны остаться в прошлом, и рад, что большинство глав районов это понимают. Если это необходимо, проводите встречи - всегда решение вопросов нужно искать в открытом диалоге», - сказал глава Самары Иван Носков.



Так, жители Советского района, проживающие в домах №№10-12 по Измайловскому переулку, пожаловались на скопившийся мусор и грязь на территории, прилегающей к многоквартирным домам. В настоящее время территория расчищена, произведён подбор бытового мусора. Жителей домов №№ 214, 218 по улице Партизанской беспокоило состояние деревьев, произрастающих на прилегающей к дому территории – они сухие и представляли опасность для пешеходов. Силами муниципального предприятия «Благоустройство» выполнен спил деревьев по указанному адресу.



Жители Куйбышевского района обратились к городским властям с просьбой привести в порядок озеро в микрорайоне Волгарь. К настоящему времени в адрес горожан направлена информация о планируемых мероприятиях. Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области, работы по очистке озера в Волгаре будут выполнены в период с июня по август 2025 года.



Напомним, автоматизированная система обратной связи «Инцидент-Менеджмент» отслеживает обращения в городских сообществах, на официальных страницах органов власти и направляет их ответственным организациям. Затем жители оперативно получают ответы на той же площадке, где оставили заявку.

Фото: администрация Самары