Иван Носков проверил ход строительства сквера имени В.И. Чудайкина.



В рамках благоустройства в сквере установили бордюры, завершают укладку плитки, подготовку клумбы необычной формы и установку системы автополива и освещения. Параллельно ресурсоснабжающая компания восстановит колодец в границах сквера.



Кроме того, по предложению жителей, в Кировском районе в этом году начали ремонтировать тротуары, проезды и дороги, делать освещение. Приведённые в порядок пространства нужно насыщать активностями или делать местами отдыха.

Фото: администрация Самары