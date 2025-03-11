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В Самаре стартует подготовка к весенней генеральной уборке.
Иван Носков проверил готовность одной из баз предприятия «Благоустройство» к генеральной уборке города
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Иван Носков проверил готовность одной из баз предприятия «Благоустройство» к генеральной уборке города

11 марта 2025 15:57
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В Самаре стартует подготовка к весенней генеральной уборке.

11 марта глава Самары Иван Носков проверил готовность одной из баз муниципального предприятия «Благоустройство» к генеральной уборке города, поблагодарил часть его женского коллектива за вклад в содержание и уборку города в зимний сезон и поздравил с прошедшим Международным женским днем.

«Ваш коллектив зимой и сейчас «держит удар» – круглосуточно чистит более полутора тысяч дорог и тротуаров. Чистота поддерживается в том числе силами хрупких женщин, многие из них годами ответственно трудятся на этой тяжелой работе, стремясь сделать наш город красивым и чистым. Впереди генеральная уборка, которая для вас никогда не заканчивается. Благодарю вас за честную работу на благо Самары и ее жителей и поздравляю с наступлением весны», – обратился к женщинам Иван Носков и вручил 15 сотрудницам Благодарственные письма, Почетные грамоты и нагрудные знаки «За заслуги перед городом» II и III степеней. 

«Генеральную уборку города начинаем раньше. На этой неделе для уборки песка и смета на дороги Самары выйдут пылесосы, в ближайшее время будем задействовать их и на тротуарах. После инвентаризации всех дорожных ограждений поврежденные восстановим. Параллельно сотрудники предприятия начнут убирать вытаявший мусор, мыть светофоры, дорожные знаки, лавочки, урны и т.д. Старт субботников во дворах и на природных локациях объявим чуть позже», – рассказал мэр.

Вместе с директором МП «Благоустройство» Ольгой Устиновой глава города осмотрел базу, расположенную в Октябрьском районе, обсудил планы ее развития и подготовки спецтехники к весеннему и летнему сезонам работы. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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