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Глава города Самара Иван Носков провел очередной рабочий выезд в Октябрьский район. Вместе с жителями дворов по адресам ул. Ленина, 3 и Скляренко, 6, которые обращались к нему в рамках личного приема, депутатами, представителями управляющих компаний он осмотрел дворовые территории и обсудил планы их благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».



«Жители этих дворов – яркий пример, доказывающий, что все возможно. И поменять недобросовестную управляющую компанию, и привести в порядок двор с помощью программы «Формирование комфортной городской среды». Нужно всем вспомнить о своих правах и обязанностях собственника, объединиться и начать действовать», - подчеркнул в своем телеграм канале глава города Самара Иван Носков.



Активные жители дома №3 по проспекту Ленина – одного из самых протяженных многоквартирных домов в Самаре - более одного километра – планируют отремонтировать асфальтовое покрытие дворовых проездов, обустроить парковочные места и обновить контейнерные площадки. Они уже приступили к сбору предложений и обсуждение их с соседями по благоустройству. В их числе – установка детских и спортивных площадок, беговые дорожки, парковочные места и тд.



Вместе с жителями Иван Носков посетил сквер им.Николая Басова, прилегающий к дому. Данная территория участвует в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» и претендует на благоустройство в 2026 году. Дизайн-проектом предусмотрено восстановление пешеходных дорожек, установка освещения, дополнительное озеленение, а также установка малых архитектурных форм. По словам Ивана Носкова, в случае, если территория не выйдет в лидеры голосования, будет рассмотрена возможность её включения в другие действующие программы благоустройства.



Во дворе по улице Скляренко, 6 по программе «Формирование комфортной городской среды» ремонтируют внутридворовые проезды. Комплексное благоустройство жители планируют провести после сноса бесхозных построек в центре двора. По поручению Ивана Носкова в ближайшее время администрация города проработает вопрос сноса построек и окажет помощь в формировании проекта комплексного благоустройства.

Фото: администрация Самары