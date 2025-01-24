Иван Носков: «Проект «Формирование комфортной городской среды» позволяет менять облик городов»

155

20 января в Самаре завершился отбор общественных пространств, которые будут выставлены на рейтинговое голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Предложения принимались тремя способами: устно, письменно и на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Всего в отборе участвовали 70 общественных пространств, из которых более 85 тысяч жителей выбрали 20 территорий.



«Проект «Формирование комфортной городской среды» позволяет создавать новые общественные пространства, менять облик городов. Важно, что именно жители главные участники проекта и их вклад в подготовку и отбор общественных пространств важен. Решение Президента России Владимира Владимировича Путина продлить проект до 2030 года – это возможность сделать больше интересных мест отдыха в Самаре. Благодарю всех самарцев, кто принял активное участие в отборе общественных пространств, требующих благоустройства в 2026 году. Впереди рейтинговое голосование, надеюсь еще больше самарцев примет в нем участие», - отметил Иван Носков.



В Советском районе лидерами отбора стали сквер Авиаконструкторов на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной и парк Дружбы на пересечении улиц Гагарина и Советской Армии.



«Важно, чтобы Самара развивалась и процветала, появлялись новые территории, где можно безопасно отдыхать, заниматься спортом, интересно проводить время с детьми. Для каждой отобранной территории будет разработан уникальный дизайн-проект. В ближайшее время проведем обсуждения с жителями относительно концепции, наполнения и содержания будущих пространств. Перед стартом рейтингового голосования все дизайн-проекты будут доработаны профессиональными проектировщиками», - рассказал глава Советского района Вадим Бородин.



Напомним, рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» пройдет в первом полугодии 2025 года.



Список ТОП-20 территорий размещен на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары.

Фото: администрация Самары