Главные новости:
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С.
19 октября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
Способы почистить печень после отказа от алкоголя.
Врач-гастроэнтеролог: пораженную алкоголем печень на ранних стадиях можно восстановить
Развитие дорожной инфраструктуры в Куйбышевском районе обсудили в ходе выездного совещания.
Иван Носков посетил ряд объектов Куйбышевского района, по которым к нему обращались жители
В Самаре водитель иномарки допустил столкновение с электровелосипедом
В Самаре водитель иномарки допустил столкновение с электровелосипедом
На церемонии были отмечены около полусотни отличившихся сотрудников сферы дорожного хозяйства.
Работников сферы дорожного хозяйства поздравили в Самаре
В Госдуме рассказали о последствиях несвоевременной замены счетчиков на воду
В Госдуме рассказали о последствиях несвоевременной замены счетчиков на воду
Следующий мачт "Крылья Советов" проведут в Москве с "Динамо".
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1
Где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор, общаться и находить новые увлечения.
В кинотеатре «Художественный» появится современный детский центр
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Иван Носков посетил ряд объектов Куйбышевского района, по которым к нему обращались жители

18 октября 2025 17:04
145
Развитие дорожной инфраструктуры в Куйбышевском районе обсудили в ходе выездного совещания.

В рамках рабочего объезда глава города Иван Носков посетил ряд объектов Куйбышевского района, по которым к нему обращались жители. Один из них – перекресток Саратовского переулка и улицы Хасановской. В связи увеличением автомобильного трафика на данном перекрестке на комиссии по безопасности дорожного движения будет рассмотрена возможность организации кольцевого движения. Расположенная в этом районе водопроводная камера на водоводе будет реконструирована. Как доложил главный инженер ООО «Самарские коммунальные системы» Игорь Давыдов, работы выполнят в течение полутора месяцев.

«Одна из основных проблем Куйбышевского района – нехватка транспортных развязок. Постепенно решаем этот вопрос, ряд дорожных проектов уже в работе. Теперь перед градостроителями и дорожниками стоит задача рассмотреть возможность и объемы работ по прокладке качественной дороги по улице Воинской в месте пересечения Гаражного проезда и Долотного переулка. В этом году там уже отремонтирован Гаражный проезд от улицы Хасановской до переулка Долотного», – отметил глава города Самара Иван Носков.

Как отметил глава Куйбышевского района Георгий Выводцев, с просьбой отремонтировать улицу Воинскую неоднократно обращались жители.

«На кольцевой развязке улиц Осетинской, Уральской, Утевской и Новокуйбышевского шоссе регулярно образуются заторы из-за интенсивного автомобильного трафика. А проезжая часть по улице Воинской имеет потенциально высокий транзитный трафик, сюда выходят 11 линий частного сектора, где располагается порядка 400 домовладений. Также и жители Южного города, минуя этот перекресток, смогут быстрее добираться до предприятий, где многие из них работают», – сказал Георгий Выводцев.

По поручению главы города Ивана Носкова профильные департаменты выполнят проектирование новой дороги по улице Воинской с обустройством тротуаров и системы освещения. 

В этом году в Куйбышевском районе уже приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение транспортного сообщения. По согласованию с жителями и депутатами городской Думы дорожные службы Самары выполнили строительство 20-метровой полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную. Это способствует сокращению времени проезда по ул. Академика Тихомирова до 5-10 минут. 

Программы рабочих объездов территорий формируются по итогам встреч с жителями, из официальных обращений граждан, сообщений, поступающих на личную страницу главы города Ивана Носкова в социальной сети ВКонтакте, а также из обращений, поступивших в рамках личного приема жителей областного центра.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

