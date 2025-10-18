145

В рамках рабочего объезда глава города Иван Носков посетил ряд объектов Куйбышевского района, по которым к нему обращались жители. Один из них – перекресток Саратовского переулка и улицы Хасановской. В связи увеличением автомобильного трафика на данном перекрестке на комиссии по безопасности дорожного движения будет рассмотрена возможность организации кольцевого движения. Расположенная в этом районе водопроводная камера на водоводе будет реконструирована. Как доложил главный инженер ООО «Самарские коммунальные системы» Игорь Давыдов, работы выполнят в течение полутора месяцев.



«Одна из основных проблем Куйбышевского района – нехватка транспортных развязок. Постепенно решаем этот вопрос, ряд дорожных проектов уже в работе. Теперь перед градостроителями и дорожниками стоит задача рассмотреть возможность и объемы работ по прокладке качественной дороги по улице Воинской в месте пересечения Гаражного проезда и Долотного переулка. В этом году там уже отремонтирован Гаражный проезд от улицы Хасановской до переулка Долотного», – отметил глава города Самара Иван Носков.



Как отметил глава Куйбышевского района Георгий Выводцев, с просьбой отремонтировать улицу Воинскую неоднократно обращались жители.



«На кольцевой развязке улиц Осетинской, Уральской, Утевской и Новокуйбышевского шоссе регулярно образуются заторы из-за интенсивного автомобильного трафика. А проезжая часть по улице Воинской имеет потенциально высокий транзитный трафик, сюда выходят 11 линий частного сектора, где располагается порядка 400 домовладений. Также и жители Южного города, минуя этот перекресток, смогут быстрее добираться до предприятий, где многие из них работают», – сказал Георгий Выводцев.



По поручению главы города Ивана Носкова профильные департаменты выполнят проектирование новой дороги по улице Воинской с обустройством тротуаров и системы освещения.



В этом году в Куйбышевском районе уже приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение транспортного сообщения. По согласованию с жителями и депутатами городской Думы дорожные службы Самары выполнили строительство 20-метровой полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную. Это способствует сокращению времени проезда по ул. Академика Тихомирова до 5-10 минут.



Программы рабочих объездов территорий формируются по итогам встреч с жителями, из официальных обращений граждан, сообщений, поступающих на личную страницу главы города Ивана Носкова в социальной сети ВКонтакте, а также из обращений, поступивших в рамках личного приема жителей областного центра.

Фото: администрация Самары