Исследования учёных Самарского политеха помогут улучшить состояние городских дорог

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По заказу Балтийской строительной компании (АО «БСК-СПб») кандидат технических наук Татьяна Дормидонтова, заведующая кафедрой «Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства», и Ольга Куликова, руководитель проекта Балтийской строительной компании, изучили причины образования колейности на внутригородских дорогах. Одна из них — использование автомобилистами зимних шипованных шин, которые ускоряют износ дорожного покрытия.

Специалисты изучили состояния покрытий проезжей частина различных участках дорог в городском округе Самара общей протяжённостью 40 км, включая прямые отрезки и участки с поворотами, на которых транспортные средства тормозят и ускоряются. Результаты подтвердили негативное влияние шипованной резины на дорожное покрытие.- Чем выше интенсивность движения, - говорит Татьяна Дормидонтова, - тем больше нагрузка на дорожное покрытие и вероятностьобразования колеи.

Как показывают наблюдения, 86 процентов водителей при зеленом моргающем сигнале светофора тормозят плавно, 10 процентов осуществляют аварийное торможение и четыре процента предпочитают проезжать на зеленый моргающий сигнал. Кроме того, 91 автоводитель из 100 при включении зеленого светаначинает плавное движение, остальные девять стартуют резко. Специалисты говорят, что именно резкое торможение и ускорение автомобилей с шипованной резиной обусловливает усиление деформации дорожного полотна. Из-за интенсивного контакта шин с дорогой, колеи углубляются, особенно на спусках или перекрестках.

Повысить стойкость магистралей поможет новый состав асфальтобетонной смеси, которую политеховцы разработали для АО «БСК-СПб» вместе с заместителем начальника технического отдела компании Артёмом Кильдюшовым и руководителем проекта Ольгой Куликовой.

Верхний слой современных трасс обычно покрывают асфальтобетонной или щебёночно-мастичной смесью. В качестве связующего материала в них используется битум. Однако надёжность таких покрытий сильно снижается при резком изменении погодных условий: зимние оттепели увеличивают влажность грунтов, а летняя жара повышает температуру поверхности, что приводит к ускорению износа дорог.

Для решения этой проблемы учёные предложили ввести в состав дорожной смеси базальтовый щебень вместо традиционного гранитного и габбро-диабазного. Этот материал, получаемый из базальтовых пород, отличается высокой прочностью и стабильностью.

Результаты разработки были представлены участникам заседания научно-технического совета при министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области в 2025 году.

Фото пресс-службы Самарского политеха.