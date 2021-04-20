ИК-6 УФСИН России по Самарской области благоустроит Самару

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В целях благоустройства города Самары и в рамках взаимодействия с администрацией Самарской области был заключен государственный контракт между ИК-6 УФСИН России по Самарской области с одним из муниципальных предприятий Красноглинского района. В рамках этого соглашения исправительное учреждение поставит для городских нужд газонные ограждения и ограждения для спортивной площадки на сумму более 1,5 млн. руб.

Для областной столицы государственный контракт, заключенный с исправительным учреждением, выгоден тем, что цены на поставляемые товары ниже рыночных, а качество достаточно высокое.

Как сказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Александр Лепилин, исправительная колония № 6 несколько лет эффективно сотрудничает с данным муниципальным предприятием и в этом году планируется заключить еще контракт. Партнерство с предприятиями города позволяет полнее задействовать производственные мощности колонии, трудоустроить дополнительное количество осужденных.