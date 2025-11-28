Города и районы Самарской области усилят инвестиционную привлекательность своих территорий

Я нашел ошибку
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Города и районы Самарской области усилят инвестиционную привлекательность своих территорий

173
Города и районы Самарской области усилят инвестиционную привлекательность своих территорий

Состоялась масштабная стратегическая сессия, посвященная повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований Самарской области. В мероприятии, организованном региональными минэкономразвития и Агентством по привлечению инвестиций, приняли участие главы и представители муниципалитетов Самарской области, а также эксперты инвестиционного сообщества.

Представители муниципальных образований усилят работу по привлечению инвесторов на свои территории. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области.

Основной целью сессии стала выработка конкретных мер для создания в муниципалитетах комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения частных инвестиций.

«От того, как работает экономика в Самарской области, от того, сколько создается рабочих мест, зависит бюджет Самарской области и все траты на проекты развития. Наша задача, которую ставит губернатор Самарской области перед инвестиционным и экономическим блоками, - это качественно и кардинально менять бизнес-среду, грамотно вести администрирование процессов. Цель этой стратегической сессии, а в дальнейшем уже образовательных мероприятий, — разобрать каждый процесс, каждое мероприятие дорожной карты по реализации инвестиционной стратегии. Мы открыты, мы готовы помогать в решении всех вопросов», — подчеркнул врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

Эксперты обсудили инвестиционные программы муниципалитетов, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства, федеральные и региональные инструменты поддержки, работу муниципальных инвестиционных уполномоченных, возможности искусственного интеллекта в их работе, поговорили о построении позитивного бизнес-сообщества в муниципальном образовании, формировании плана изменений по работе с инвесторами в муниципалитетах, изучили успешные кейсы, провели стресс-тест инвестиционной системы муниципалитетов. Также для участников сессии организовали симуляционную деловую игру «Инвестстандарт».

«Большечерниговский район ежегодно принимает участие в стратегической сессии. Для нас действительно важен поиск новых инвесторов. Несмотря на то, что район у нас самый дальний, южный, тем не менее, мы стараемся находить инвесторов именно за счет наших сильных компетенций. Сегодня мы с командой работаем, учимся. Благодарим правительство Самарской области за то, что такая работа проводится на постоянной основе. Со своей стороны, готовы продолжать участвовать и привлекать новых инвесторов», – поделился глава Большечерниговского района Алексей Акимов.

Повышение инвестиционной привлекательности территорий отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Участие в этой стратегической сети в первую очередь полезно для меня, поскольку не так давно возглавил город Отрадный. Мы понимаем, что город славен традициями в части нефтегазового сектора. Тем не менее, необходимо привлекать дополнительных инвесторов в другие секторы экономики. И мне для выстраивания дальнейшего плана действий это обучение полезно», – сказал врио главы г.о. Отрадный Георгий Выводцев.

