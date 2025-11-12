Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +5, +7°С.
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей.
Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в нацпроектах
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.
Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года
Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ.
ТАСС и Самарская область подписали меморандум о сотрудничестве 12 ноября
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
За многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу
Она сможет не только презентовать свой проект на уровне страны, но и побороться за грант в 1 млн рублей.
Победительница программы «Мама-предприниматель» представит Самарскую область на федеральном этапе в Москве
Это коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.
МКД обязали создать чаты жильцов в Max до конца 2025 года
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в нацпроектах

12 ноября 2025 22:08
120
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей.

В Самаре глава Советского района Вадим Бородин подвел промежуточные итоги реализации национальных проектов во время прямой трансляции на своей странице «ВКонтакте». Так, сам эфир был организован из школы № 28 им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева – в этом году она капитально отремонтирована по нацпроекту «Молодежь и дети». Самым крупным объектом нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году стал сквер Экономистов, благоустроенный по инициативе студентов Самарской государственной экономической академии, актива ТОС «Мечта» и жителей района.

«Самое главное наше богатство – жители, для которых Советский район и Самара в целом – это дом. Все, что сделано для их комфорта, во многом ими же было предложено: общественные пространства, дворы, ремонт социальных учреждений, – отметил Вадим Бородин. – После открытия сквера Экономистов, благоустройство которого контролировал лично глава Самары Иван Николаевич Носков, специалисты районной администрации неоднократно бывали в этой локации. Новые элементы в целости и сохранности, везде порядок. Даже поздней осенью, в ненастную погоду здесь много людей. Уверен, и дальше наши жители будут активно участвовать в преображении Советского района, который сегодня в тройке крупнейших по Самаре».

За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей. В сквере обустроен «сухой» фонтан «Параллель», высажены лиственница, спирея, липа, береза, по периметру – живая изгородь из кизильника, а «изюминкой» стал арт-объект – стела с именами выдающихся экономистов, ученых и государственных деятелей России и СССР. В одном из поступивших видеовопросов жительница поблагодарила главу района за новый сквер и попросила благоустроить парк Дружбы. 

«Нацпроекты, инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, задают высокий стандарт развития городских территорий. В предыдущем онлайн-голосовании парк занял четвертое место, и в дальнейшем проект благоустройства имеет все шансы подняться на лидерские позиции. Но результат будет зависеть только от жителей», – подчеркнул глава Советского района. 

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Советском районе благоустроили также 2 двора: на ул. Партизанской, 167, 167А, 169, 169А и на ул. Советской Армии, 130-138. Отметим, что еще 6 территорий преобразились благодаря госпрограмме «Народный бюджет Самарской области».

Подводя итоги нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», Вадим Бородин поблагодарил депутата городской Думы Ольгу Баранову, которая более 20 лет является директором Самарского Дворца ветеранов и работает с людьми старшего возраста.  Во Дворце действуют 33 творческих клуба, 17 общественных организаций ветеранов и инвалидов. В сентябре и октябре на базе Дворца для удобства самарцев «серебряного возраста» была организована выездная вакцинация. 

В части задач нацпроекта «Семья» Вадим Бородин остановился на спортивных соревнованиях проекта «Высший класс», где дети принимали участие вместе со своими родителями. По итогам зонального финала города Самары футбольная команда Гимназии № 4 из Советского района заняла третье место. 

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Новости по теме
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
12 ноября 2025, 22:29
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
127
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.
12 ноября 2025, 22:01
Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники. Образование
141
Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ.
12 ноября 2025, 21:28
ТАСС и Самарская область подписали меморандум о сотрудничестве 12 ноября
Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с... Политика
121

В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
179
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
411
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
430
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
385
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
249
