Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в национальных проектах

В Самаре глава Советского района Вадим Бородин подвел промежуточные итоги реализации национальных проектов во время прямой трансляции на своей странице «ВКонтакте». Так, сам эфир был организован из школы № 28 им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева – в этом году она капитально отремонтирована по нацпроекту «Молодежь и дети». Самым крупным объектом нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году стал сквер Экономистов, благоустроенный по инициативе студентов Самарской государственной экономической академии, актива ТОС «Мечта» и жителей района.



«Самое главное наше богатство – жители, для которых Советский район и Самара в целом – это дом. Все, что сделано для их комфорта, во многом ими же было предложено: общественные пространства, дворы, ремонт социальных учреждений, – отметил глава Советского района Вадим Бородин. – После открытия сквера Экономистов, благоустройство которого контролировал лично глава Самары Иван Николаевич Носков, специалисты районной администрации неоднократно бывали в этой локации. Новые элементы в целости и сохранности, везде порядок. Даже поздней осенью, в ненастную погоду здесь много людей. Уверен, и дальше наши жители будут активно участвовать в преображении Советского района, который сегодня в тройке крупнейших по Самаре».



За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей. В сквере обустроен «сухой» фонтан «Параллель», высажены лиственница, спирея, липа, береза, по периметру – живая изгородь из кизильника, а «изюминкой» стал арт-объект – стела с именами выдающихся экономистов, ученых и государственных деятелей России и СССР. В одном из поступивших видеовопросов жительница поблагодарила главу района за новый сквер и попросила благоустроить парк Дружбы.



«Нацпроекты, инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, задают высокий стандарт развития городских территорий. В предыдущем онлайн-голосовании парк занял четвертое место, и в дальнейшем проект благоустройства имеет все шансы подняться на лидерские позиции. Но результат будет зависеть только от жителей», – подчеркнул глава Советского района Вадим Бородин.



В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Советском районе благоустроили также 2 двора: на ул. Партизанской, 167, 167А, 169, 169А и на ул. Советской Армии, 130-138. Отметим, что еще 6 территорий преобразились благодаря госпрограмме «Народный бюджет Самарской области».



Подводя итоги нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», Вадим Бородин поблагодарил депутата городской Думы Ольгу Баранову, которая более 20 лет является директором Самарского Дворца ветеранов и работает с людьми старшего возраста. Во Дворце действуют 33 творческих клуба, 17 общественных организаций ветеранов и инвалидов. В сентябре и октябре на базе Дворца для удобства самарцев «серебряного возраста» была организована выездная вакцинация.



В части задач нацпроекта «Семья» Вадим Бородин остановился на спортивных соревнованиях проекта «Высший класс», где дети принимали участие вместе со своими родителями. По итогам зонального финала города Самары футбольная команда Гимназии № 4 из Советского района заняла третье место.



Напомним, главы районов Самары проводят «прямые линии» с жителями до середины декабря. Все желающие могут направлять свои вопросы на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» с пометкой «На эфир». Информация о прямых эфирах будет публиковаться в соцсетях администрации города и администраций районов Самары.