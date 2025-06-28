Глава Самары и губернатор прокомментировали последствия мощного ливня 27 июня

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В пятницу, 27 июня 2025 года, на Самару обрушился залповый ливень. В разных районах единовременно выпало более 12 мм осадков, что привело к подтоплениям на ряде участков. Последствия сильного дождя прокомментировали мэр Иван Носков и губернатор Вячеслав Федорищев.

По словам Ивана Носкова, на ликвидацию подтоплений в Самаре накануне вышли 12 коммунальных бригад. К вечеру они завершили работы по откачке воды. Однако бригады продолжают находиться в состоянии боевой готовности, поскольку на 28 июня вновь прогнозируют дождь, грозу и порывистый ветер.

«УК и ТСЖ! Проверяйте крыши, водостоки, подвалы своих домов. В случае появления протечек оперативно принимайте меры по устранению», — обратился к обслуживающим дома компаниям в своем телеграм-канале мэр.

Губернатор, в свою очередь, заявил, что потоп вчера наблюдался не только в Самаре, но и в Тольятти. От жителей поступило много жалоб. Вячеслав Федорищев отметил, что так быть не должно. Он поручил усилить бригады, обеспечить прочистку ливневок и откачку воды, пишет Самара-КП.

«Необходимо координировать действия с МЧС, коммунальными службами, подрядчиками — никаких отговорок. По прогнозам, дожди продолжатся. Значит, работа должна идти без промедления», — написал глава региона в своем телеграм-канале.