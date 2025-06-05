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Филиал ПАО «Россети» обновил изоляцию на магистральной ЛЭП, питающей северо-восточные районы Самарской области

5 июня 2025 14:22
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Работы направлены на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей Шенталинского, Сергиевского, Исаклинского, Клявлинского районов, где проживает более 85 тыс. человек.

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги заменили изоляторы на линии электропередачи 220 кВ «Куйбышевская – Серноводская». Работы направлены на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей северо-востока Самарской области – Шенталинского, Сергиевского, Исаклинского, Клявлинского районов, где проживает более 85 тыс. человек.

Взамен выработавших свой ресурс полимерных изоляторов установлено 30 единиц высоконадежного отечественного оборудования из закаленного стекла. Оно характеризуется механической прочностью, химической и термической устойчивостью. Любое повреждение таких устройств легко определяется визуально без специальных приборов.

До конца 2025 года энергетики обновят изоляцию еще на более чем 30 линиях электропередачи 220-500 кВ в Самарской области. В целом в регионах Поволжья будет заменено свыше 18 тыс. единиц оборудования.

Данные устройства являются важными элементами ЛЭП. Они создают изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам. Их повреждения могут приводить к технологическим нарушениям, что влечет за собой перебои с электроснабжением потребителей. Поэтому регулярно проводятся диагностические обследования ЛЭП и оперативно устраняются выявленные замечания к их состоянию.

 

Фото предоставлено пресс-службой филиала ПАО «Россети»

 

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