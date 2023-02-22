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Ели, которые растут около музея "Самара космическая", переезжают на новое место жительства

22 февраля 2023 13:43
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Ели, которые растут около музея "Самара космическая", переезжают на новое место жительства.

В связи с началом строительства самарского Планетария их в соответствии с разрешением на пересадку помещают в специальные сетки и переносят в питомник.

Когда наступят агротехнические сроки, они будут высажены в грунт. 
Напомним, это лишь первый этап подготовки к строительным работам. 
В ближайшее время памятник выдающемуся самарскому конструктору Дмитрию Ильичу Козлову переместят на ответственное хранение на время работ. 
Сотрудники музея также на период строительства переместятся в другое здание, экспозиция приостановит работу, а подсветка ракеты пока будет отключена.
После завершения строительства все вернутся на свои места. 

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