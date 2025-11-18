Дворы в Самаре благоустраивают по программам «Народный бюджет Самарской области» и «Формирование комфортной городской среды»

206

Глава города Самары Иван Носков совместно с председателем городской Думы Сергеем Рязановым провел рабочий объезд и встретился с жителями, обращавшимися к нему с вопросами на личных приемах и в социальных сетях. В их числе – представители ТСН «Содружество» из дома № 159а по улице Стара-Загора, которые планируют продолжить благоустройство своей территории по программе «Народный бюджет Самарской области» между домом и детским садом № 373. К главе города они обратились с просьбой обустроить вдоль дошкольного учреждения тротуар, который по задумке станет частью будущего общественного пространства. По итогу выезда данные работы включены в план на ближайшие два года.



С вопросом о ремонте тротуара на придомовой территории и благоустройстве двора к Ивану Носкову обратились и жители дома № 66 по улице Димитрова. По словам одной из жительниц, уже несколько лет они обращаются с жалобами в различные инстанции.

«Благоустроить двор в Самаре сегодня можно по двум программам – «Формирование комфортной городской среды» и «Народный бюджет». Не нужно тратить время, приходите в районную администрацию с заявкой на участие. Точно необходим проект благоустройства – его на основе пожеланий жителей абсолютно бесплатно делают все районы. Также необходимо решение общего собрания – его помогут провести ТОС и депутаты. Если по соседству с вами дворы уже благоустроили, перенимайте опыт. Давайте от слов переходить к реальным действиям – так быстрее вместе приведем город в порядок. Спасибо всем, кто уже включился в эту работу», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Основная просьба представителей ТОС № 13 связана с обустройством внутриквартальной дороги к дому № 66 со стороны улицы Димитрова. Сейчас она отсыпана асфальтовой крошкой силами самих жителей и регулярно повреждается грузовыми автомобилями, осуществляющими вывоз мусора с контейнерной площадки. По поручению Ивана Носкова этот участок будет передан в муниципальную собственность для полноценной асфальтировки, строительства тротуара и освещения.

Как рассказала главе города председатель ТОС № 13 Елена Дернова, по соседству, во дворе дома № 70 по улице Димитрова, долгое время была проблема с парковкой автомобилей. Общим собранием собственников было принято решение отсыпать парковку на месте, где должен был быть газон, что периодически становилось причиной штрафов. По рекомендации главы города Ивана Носкова жители рассмотрят вариант установки георешетки.

Также жители микрорайона обратились к главе города с просьбой привести в порядок территорию между домами №№ 325, 327, 329 и 331а по проспекту Кирова. Ранее здесь располагались незаконные металлические гаражи, а сейчас освобожденное пространство рядом с детским садом № 61 находится в ненадлежащем санитарном состоянии. По поручению Ивана Носкова будет определена организация, которая займется содержанием территории на регулярной основе, а департамент градостроительства изучит варианты ее дальнейшего использования.

Программы еженедельных рабочих выездов главы города Самары формируются по итогам встреч с жителями, из официальных обращений граждан, обращений с личного приема и сообщений, поступающих на личную страницу главы города Ивана Носкова в социальной сети ВКонтакте и в мессенджере MAX.

Фото: пресс-служба администрации Самары