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До 1 ноября в Самарской области отремонтируют дополнительно 41 км дорог регионального значения

16 сентября 2021 16:27
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В Самарской области благодаря федеральной поддержке по данной программе, в 2021 году введут в эксплуатацию 4 объекта.

Дополнительные федеральные средства в объеме 30 млрд рублей, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», доведены 84 субъектам страны. 

В Самарской области благодаря федеральной поддержке по данной программе, в 2021 году введут в эксплуатацию 4 объекта общей протяженностью 41 км. Соответствующее соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта уже заключено между Росавтодором и регионом.

Дорожные работы на участках трасс: Богатое - «Самара-Оренбург», протяженностью 17 км, «Урал» - Сергиевск - 8,4 км, «Самара – Волгоград» - Красноармейское - Пестравка  - 4,8 км, Курумоч – Новый Буян (2 этап) - 10, 8 км, были запланированы на период после 2022 года. Благодаря дополнительному финансированию объекты приведут в нормативное состояние до 1 ноября текущего года.

Все участки имеют высокую социальную значимость. По ним осуществляются въезды в районные центры и проходят школьные маршруты. 

Кроме того, в Красноармейском районе, завершат последний этап обновления дорожного покрытия от региональной дороги Самара-Волгоград до центрального поселка. Автомобильная дорога «Самара – Волгоград» - Красноармейское - Пестравка соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Отремонтированный участок пролегает между населенными пунктами Любицкий и Красноармейский. Теперь общая протяженность в нормативе составит 31 км. Капитальный ремонт в рамках предыдущих этапов, 26,2 км автомобильной дороги, осуществлялся в 2019 – 2020 гг., на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На мероприятия дорожного нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в 2021 году Самарская область получила  6 млрд 50 млн рублей федеральных средств и направила 8 млрд 710 млн рублей из регионального бюджета. Причем, 4,5 млрд рублей из федерального бюджета было привлечено сверх запланированных средств этого года. Дополнительное финансирование обеспечивается системной работой Главы региона на федеральном уровне и успешным досрочным выполнением поставленных задач.

На эти средства в нормативное состояние будет приведено 80 объектов. Протяженность дорожных работ составит 335,59 км. На сегодняшний день работы выполнены на 83 %.

 

Фото:    правительство СО

 

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