Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»

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В воскресенье, 15 мая, в рамках Международного дня семьи у стадиона «Солидарность Самара Арена» была высажена Аллея семей Самарской области. Вместе с выдающимися многодетными семьями региона в акции принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Международный день семьи утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. В Самарской области праздник отмечается уже более 30 лет, став доброй традицией. В этом году накануне праздника Губернатор Дмитрий Азаров провел торжественную встречу с многодетными семьями, а сегодня вместе с ними принял участие в акции «Аллея семей Самарской области». В одном из знаковых мест региона, около стадиона «Солидарность Самара Арена», глава региона, родители и их дети высадили саженцы каштанов. Именно эти деревья считаются символом заботы и мудрости - того, без чего нельзя представить настоящую семью.

«Сегодня мы сделали очень важное и нужное дело – заложили новую прекрасную аллею. Уверен, что она будет цвести и разрастаться. Мира, добра, благополучия вам и вашим семьям, вашим домам!», - сказал Дмитрий Азаров, поздравляя земляков.

Помимо посадки деревьев дополнительно для ребят из многодетных семей была организована развлекательная программа, включающая работу аниматоров и интерактивные площадки. Также дети их родители побывали на экскурсии по стадиону «Солидарность Самара Арена». Светлана Захарьяш, воспитывающая 20 детей, в том числе 17 – приемных, поблагодарила главу региона за такой праздник: «Большое спасибо, Дмитрий Игоревич! Все замечательно, нам все очень понравилось. Экскурсия по стадиону впечатлила – для детей это просто «вау». А высаженные деревья –очередной повод приехать сюда, посмотреть, как они тут растут».

Фото: правительство СО