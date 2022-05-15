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У стадиона «Солидарность Самара Арена» была высажена Ааллея семей Самарской области.
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Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
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Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»

15 мая 2022 16:05
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У стадиона «Солидарность Самара Арена» была высажена Ааллея семей Самарской области.

В воскресенье, 15 мая, в рамках Международного дня семьи  у стадиона «Солидарность Самара Арена» была высажена Аллея семей Самарской области. Вместе с выдающимися многодетными семьями региона в акции принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Международный день семьи  утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. В Самарской области праздник отмечается уже более 30 лет, став доброй традицией. В этом году накануне праздника Губернатор Дмитрий Азаров провел торжественную встречу с многодетными семьями, а сегодня вместе с ними принял участие в акции «Аллея семей Самарской области». В одном из знаковых мест региона, около стадиона «Солидарность Самара Арена», глава региона, родители и их дети высадили саженцы каштанов. Именно эти деревья считаются символом заботы и мудрости - того, без чего нельзя представить настоящую семью.

«Сегодня мы сделали очень важное и нужное дело – заложили новую прекрасную аллею. Уверен, что она будет цвести и разрастаться. Мира, добра, благополучия вам и вашим семьям, вашим домам!», - сказал Дмитрий Азаров, поздравляя земляков. 

Помимо посадки деревьев дополнительно для ребят из многодетных семей была организована развлекательная программа, включающая работу аниматоров и интерактивные площадки. Также дети их родители побывали на экскурсии по стадиону «Солидарность Самара Арена». Светлана Захарьяш, воспитывающая 20 детей, в том числе 17 – приемных, поблагодарила главу региона за такой праздник: «Большое спасибо, Дмитрий Игоревич! Все замечательно, нам все очень понравилось. Экскурсия по стадиону впечатлила –  для детей это просто «вау». А высаженные деревья –очередной повод приехать сюда, посмотреть, как они тут растут». 

 

Фото:  правительство СО

 

 

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Теги: Акценты Мероприятия

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