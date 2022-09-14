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Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре

14 сентября 2022 11:57
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Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре

В Самаре завершается первый этап работ по благоустройству парка «Молодежный» в Промышленном районе города. Уже в ближайшее время здесь будут открыты детские игровые комплексы, аналогов которым пока нет в регионе, современные зоны отдыха и занятий спортом. Преображение парка, любимого для десятков тысяч горожан, стало возможным благодаря активности жителей и реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Функциональность и степень готовности объекта оценили Губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина.

Парк культуры и отдыха, расположенный в границах улиц Ново-Вокзальная, Ставропольская, Воронежская, Вольская и занимающий более 19 гектар, был открыт в 1976 году. Прежде он носил название «Парк имени 50-летия ВЛКСМ», а в 1994 году был переименован в «Молодежный». 

В этом году проект благоустройства «Молодежного» был внесен в список по отбору общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». За обновление «Молодежного» проголосовало более 27 тысяч самарцев. Неравнодушные жители также принимали участие в разработке проекта модернизации парка. И скоро в Промышленном районе города откроется современный многофункциональный парк, где будет место для отдыха и прогулок, активных игр и занятий спортом. 

«В детстве часто проводили время в этом парке, а сейчас гуляем уже со своими детьми. Видим, как ведутся работы и очень ждем, когда парк будет обновлен», - рассказывают Анастасия и Алексей Бабаковы

Губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина проверили степень готовности объекта. Как доложили представители компании – подрядчика, работы выполняются в срок, и уже в октябре обновленный парк будет открыт для жителей города. 

«Сделайте так, чтобы эта территория радовала жителей, и подумайте, как провести открытие парка», - поставил задачу Дмитрий Азаров.

В парке обустроят огромную детскую площадку площадью около 2,5 тыс. кв.м, пешеходные и велодорожки, спортивные площадки, теннисные столы, скамейки и шезлонги для отдыха и вместительная парковка – все это предварительно обсуждалось с жителями. Проектом также предусмотрено восстановление пешеходных дорожек. При этом все деревья и газоны будут сохранены и дополнительно высажено 500 саженцев.

«Мы постарались не нарушать изначальную структуру. Организовали зоны, которые были необходимы по мнению жителей района, установили малые архитектурные формы», – рассказала архитектор проекта Адель Иваева.

В рамках следующих этапов благоустройства в парке «Молодёжный» планируют восстановить естественное озеро, создать смотровую площадку, оборудовать спортивную зону со скейтпарком.

В Самарской области ежегодно преображаются сотни дворов и общественных пространств, создаются новые места отдыха и досуга для жителей и гостей губернии. За последние годы в регионе благоустроено почти 650 общественных и свыше 1200 дворовых территорий, реализовано 8 проектов - победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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