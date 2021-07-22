Дмитрий Азаров проверил ход проведённой реконструкции очистных сооружений в Самаре

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В четверг, 22 июля Губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание с руководством города по вопросу реконструкции системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях в Куйбышевском районе Самары.

Городские очистные канализационные сооружения производительностью 1 млн. м3/сутки – один из главных коммунальных объектов Самары, на котором происходит полная механическая и биологическая очистка сточных вод с последующим возвратом их в Волгу.

Сточные воды на городских очистных канализационных сооружениях проверяются на всех этапах очистки. Проводится контроль качества стоков по 47 показателям. Кроме того, по 41 показателю ведется мониторинг качества волжской воды – на 1 км выше точки выпуска стоков, в точке выпуска и на 1 км ниже.

Объект строился в начале 70-х годов. За время его эксплуатации часть оборудования выработала ресурс и нуждалась в срочной замене или ремонте. Кроме того, за годы значительно изменился и характер городских стоков. Расширился спектр химических веществ, применяемых в быту и производстве, и одновременно повысились требования к качеству очистки стоков. Все это требовало реконструкции ГОКС.

Несколько нет назад на объекте началась масштабная реконструкция. Первым этапом ее стала замена воздуходувок – оборудования, которое подаёт сжатый воздух в резервуары (аэротенки) со сточными водами, где стоки перемешиваются с активным илом и происходит биологическая очистка. Построены две иловые насосные станции.

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, стартовал новый этап реконструкции системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС в Самаре.

Благодаря нацпроекту проведено строительство станции УФ-обеззараживания сточных вод от патогенных элементов. Это самый современный и экологичный способ обеззараживания, который сегодня только начинает применяться в нашей стране. Ранее на ГОКС Самары использовалась методика обеззараживания сточных вод хлором. Переход на метод УФ-обеззараживания позволит ликвидировать остаточный хлор после обеззараживания.

«Уже к концу текущего года будет возможность в полной мере использовать возможности ультрафиолета. Завершить все работы на объекте планируется в срок до 2023 года», - сообщил Губернатору директор ООО «Самарские коммунальные системы» Владимир Бирюков.

Кроме того, до 2023 года подлежит ремонту 12 резервуаров биологической очистки. В настоящий момент 3 аэротэнка обновлено, ещё 3 будет отремонтировано за счёт концессионного соглашения и 6 - по нацпроекту «Экология».

Комплексная реализация всех мероприятий по объекту позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод наличии на 160 тыс. куб. м ежегодно.

Губернатор отметил, что проект уникальный, важно, что он реализуется на принципах государственно-частного партнёрства. Значимость проведённой реконструкции сложно переоценить. Напомним, в своем Послании Глава региона акцентировал внимание на том, что здоровье, качество жизни людей напрямую зависит от экологии. «Все усилия по созданию комфортных городов и сёл окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой живём, воздух и воду, нашу красавицу Волгу. Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать долги», - подчеркнул он.

«Когда в 2023 году будут закончены все работы по реконструкции очистных сооружений, в Волгу будут сбрасываться практически стерильные стоки. Мы и сейчас вписываемся во все нормативы, но законодательство ужесточается и требует он нас большего. А мы должны идти в ногу со временем», - заверил Владимир Бирюков.