Дмитрий Азаров поручил ускорить завершение реставрации здания усадьбы Шихобалова в Самаре

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Губернатор Дмитрий Азаров провел выездное рабочее совещание по вопросам реставрации памятника истории и культуры «Усадьба П.И. Шихобалова», расположенного в Самаре на улице Венцека, также известного как «Дом с атлантами».

Глава региона вместе с руководителями профильных ведомств области и города, представителями экспертного сообщества осмотрели текущее состояние уникального объекта и обсудили текущие задачи. Дмитрий Азаров поручил ответственным лицам сделать все необходимое для скорейшего завершения работ по восстановлению одного из самых ценных архитектурных памятников Самары. «Дом с атлантами» имеет важнейшее значение для сохранения исторического наследия и развития культурного потенциала региона.

Особняк Павла Шихобалова, представителя одной из крупнейших в Самаре династии купцов и меценатов, построен в 1905 году. Усадьба выполнена по эксклюзивному проекту с использованием оригинальных архитектурных, интерьерных и декоративных решений. В своем доме Шихобаловы, будучи большими ценителями культуры и искусства, собрали большую коллекцию картин. Они были лично знакомы со многими видными русскими художниками, например, с Ильей Репиным и Василием Суриковым, приобретали картины у известных авторов или по их совету. Шихобаловы создали уникальную галерею картин русского искусства второй половины XIX – начала ХХ веков. Кроме того, у них были работы европейских мастеров и различные сувениры, привезенные из разных стран со всего мира. Шихобаловская коллекция стала основой отдела русского искусства второй половины XIX века в Самарском художественном музее.

«Павел Иванович Шихабалов и его супруга Вера Лаврентьевна - уникальные люди, великие коллекционеры и путешественники. Они были впереди своего времени. И дом их сделан неординарно, проект удивительный. Все здесь было первоклассное – и коллекции, и интерьер. Конечно, хотелось бы, чтобы этот дом жил полноценной жизнью», - считает директор Самарского областного художественного музей Алла Шахматова.

В 1990-ые годы здание, реставрация которого с момента постройки не проводилась, было передано Самарскому областному художественному музею. В 2012 году были начаты работы по реставрации объекта, но они до сих пор не завершены. С последним подрядчиком, ООО «ПСК «Волга», контракт был заключен в конце 2016 года, но позднее министерство культуры Самарской области было вынуждено досрочно его расторгнуть в связи с недолжным исполнением обязательств. К тому моменту, по информации минкульта, бывший подрядчик смог выполнить часть работ по монтажу кровли, систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, реставрации фасада и интерьеров в большинстве помещений. Сегодня объект общей площадью 4500 кв.метров готов на 60%.

Как доложила Губернатору министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, для проведения завершающего этапа работ на объекте, имеющего статус культурного наследия федерального значения, потребуется примерно 2,5 года. Чтобы ускорить ввод объекта в эксплуатацию, минкультом предложено разделить работы на 2 этапа.

Сроки завершения реставрации усадьбы Шихобалова зависят и от решения вопросов имущественного характера. Дмитрий Азаров потребовал от уполномоченных органов власти ускорить все необходимые процессы. Также Губернатор поставил задачу Администрации города проработать возможность приведения в порядок здания, расположенного напротив усадьбы Шихобалова. Это другой архитектурный памятник - дом Неклютиной (ул.Венцека, 48).

После завершения реставрации в особняке Шихобалова разместится филиал Самарского художественного музея, который остро нуждается в дополнительных экспозиционных пространствах. «На данный момент в здании на улице Куйбышева только один хороший выставочный зал. Этого недостаточно для работы музея такого уровня. Сейчас экспонируется только 3% коллекции Самарского художественного музея, остальное хранится в запасниках, - рассказала Татьяна Мрдуляш, - Так, например, у нашего музея потрясающая коллекция искусства XX века, которую сегодня нет возможности экспонировать из-за нехватки выставочных площадей. Кроме того, новое здание позволит музею на системном уровне работать с такими направлениями как современное искусство, дизайн и фотография».

Министр культуры Самарской области добавила, что особняк Шихобалова станет не только филиалом художественного музея, где будет экспонироваться его коллекция, но и новым творческим пространством для организации мастер-классов, выставок, лекториев, фестивалей. Под это будет использоваться, в том числе, внутренний двор усадьбы. «Дом с атлантами» должен стать новой площадкой музея, где он будет не только показывать выставки, но и проводить образовательные программы, работать с новыми направлениями и новой аудиторией», - сообщила Главе региона Татьяна Мрдуляш, - Новое место должно соответствовать современным требованиям, ожиданиям культурного сообщества и публики. Важно сформировать здесь всю необходимую инфраструктуру, например, кафе, музейный магазин, комфортные общественные пространства. Главное, чтобы усадьба Шихобалова стала активной точкой на культурной карте города. Именно для этого при работе над концепцией филиала мы планируем привлекать как самарских, так и федеральных экспертов».

Дмитрий Азаров поставил перед министром культуры задачу решить все технические вопросы для скорейшего проведения оставшихся реставрационных работ.

После завершения реставрации и открытия филиала Самарского областного художественного музея усадьба Шихобалова станет новой точкой притяжения жителей и гостей региона, всех ценителей культуры и искусства. «Территориальная близость дает возможность посетить сразу два музейных комплекса – на улице Куйбышева и здесь. Постоянно люди интересуются у нас, когда откроется «Дом с атлантами». Наша первоочередная задача – чтобы дом зажил. Важно к этому вопросу подойти очень бережно, сохранив историческое прошлое уникального здания и память о семье Шихобаловых. И наш музей, и наш город перед Шихобалвыми в долгу. Мы обязаны довести реставрацию усадьбы до конца. Спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову за то внимание, которое он уделяет этому проекту», - подчеркнула Алла Шахматова.

Автор фото: Андрей Савельев