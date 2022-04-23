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Дмитрий Азаров поручил к 9 Мая привести в порядок военную технику в Парке Победы

23 апреля 2022 18:08
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Губернатор Самарской области принял участие в благоустройстве территории Парка Победы.

Сегодня, 23 апреля, в Самаре проходит общегородской субботник. Губернатор Самарской области принял участие в благоустройстве территории Парка Победы, а также дал поручения, связанные с предстоящим праздником 9 Мая. 

Дмитрий Азаров рассказал на своей странице ВКонтакте, что городской субботник он провел в Парке Победы. Осмотрев место под будущий памятник Почетному гражданину Самарской области и Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину, Губернатор дал поручение главе Самары Елене Лапушкиной. 

"Осмотрел место под памятник нашему Герою Владимиру Ивановичу Чудайкину. Поручил главе города к 9 Мая привести в порядок военную технику, которая здесь установлена", - рассказал губернатор. 

Также Дмитрий Азаров пообщался с детьми, гуляющими в парке, и рассказал им о военной технике времен ВОВ, установленной там.

 

Фото:  правительство СО

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

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