Дмитрий Азаров оценил капремонт здания новокуйбышевской «Лиры

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Во вторник, 28 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн оценили качество капитального ремонта здания детской школы искусств «Лира» в Новокуйбышевске. Работы были выполнены в 2021 году благодаря национальному проекту «Культура».

Школа была основана в 1960 году. В здание по адресу проспект Победы, дом 38, коллектив переехал в 1991 году. Это первый капитальный ремонт за 30 лет. Учреждение преобразилось полностью. Обновили фасад – благодаря самарским дизайнерам он стал ярким и красочным, отремонтировали кровлю, полностью заменили все инженерные коммуникации, пожарную и охранную системы. Стали более уютными и комфортными кабинеты, где педагоги буквально с самого утра и до позднего вечера занимаются с детьми.

Директор школы Наталья Рыбакова отметила, что «Лира» – это содружество единомышленников, где лучшие традиции музыкального и театрального искусства, академического и эстрадного вокала успешно сочетаются с современными технологиями. Так, к примеру, в классе сольфеджио благодаря нацпроекту появилась интерактивная доска и новое мультимедийное оборудование. «А сам предмет нравится?», – спросил учеников Глава региона и получил утвердительный ответ.

«Теперь в этом кабинете другая одежда окон, авторское панно, новая мебель, нотированная доска», – добавила Наталья Рыбакова, показывая обновленный кабинет руководителю области и депутату Госдумы. Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн оценили классы баяна, струнных инструментов, фортепиано и вокала. Благодаря нацпроекту были закуплены новые инструменты.

Ученики Ирины Якушевой, преподавателя по классу эстрадного вокала, акапелла исполнили отрывок из песни «Выйду ночью в поле с конем…». Ребята из ансамбля «Озорное детство» занимаются вокалом уже по 8-10 лет, некоторые их них дополнительно учатся играть на музыкальных инструментах. Всего в вокальном классе у Ирины Якушевой 27 человек. «Нас приглашают на городские мероприятия, мы участвуем и в областных фестивалях», – рассказала преподаватель. Ее ученики становятся участниками и победителями и телевизионных конкурсов. Например, Арсений Собольков стал финалистом шоу «Голос. Дети».

За 60 лет успешной работы диплом об окончании школы искусств получили 1800 выпускников, ставших как профессиональными музыкантами, так и просто ценителями искусства. На сегодняшний день в школе работает 26 преподавателей, занимается 345 детей.

«Мы прошли по классам, и самое главное, что запомнилось – это горящие глаза детей, которые здесь занимаются творчеством и хотят продолжать это делать дальше. Я очень рад, что благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы многое сегодня делаем для того, чтобы культура в нашем регионе развивалась, процветала, чтобы мы бережно сохраняли традиции нашей земли, открывали новые имена и новые таланты», – отметил Дмитрий Азаров и поздравил педагогов, учеников и их родителей с открытием обновленного здания школы.

Глава региона напомнил, что в этом году в Самарской области после реконструкции открыты 10 домов культуры, еще два новых – строятся, продолжается работа по обновлению и оснащению новыми инструментами учреждений дополнительного образования. «Я рад, что и в детскую школу искусств «Лира» тоже поступили новые инструменты, и у ребят есть возможность заниматься на самых современных, самых новых инструментах, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Очень надеюсь, что дух творчества, который сегодня есть в Новокуйбышевске, будет в дальнейшем способствовать опережающему развитию города. Мы обязательно продолжим поддерживать развитие культуры, и, конечно, здравоохранения, образования. Но именно сфера культуры в Новокуйбышевске, на мой взгляд, развивается семимильными шагами. Мы не только будем продолжать здесь реконструировать, ремонтировать объекты культуры, поставлять новые инструменты. Уже в следующем году мы планируем приступить к строительству нового здания для театра-студии «Грань». Губернатор добавил, что это будет первый новый театр в России, который построен в малом городе.

Своими впечатлениями поделился депутат Государственной думы Александр Хинштейн: «То, что я здесь увидел – это просто красота! Были опасения, что мы не все успеем сделать до конца года. Но все у нас получилось, и я всех с этим поздравляю»!

Парламентарий уверен, что людям, связанным с культурой, необходимо особые поддержка и отношение. «И то внимание, которое государство уделяет развитию культуры, эстетического воспитания наших детей – это действительно замечательно, – подчеркнул Александр Хинштейн. – Еще несколько лет назад мы думали, как сделать так, чтобы оставшиеся с советского времени школы искусств, художественные и музыкальные школы, библиотеки обрели новую жизнь, потому что они ветшали и разрушались на глазах. И появившиеся инструменты, благодаря национальным проектам, сегодня меняют облик и городов, и сел, и регионов, и страны в целом».

Директор школы Наталья Рыбакова поблагодарила Дмитрия Азарова за помощь с капитальным ремонтом: «Мы теперь имеем возможность заниматься в удобном, уютном, прекрасном здании. Всем, кто помог воплотить наши мечты в реальность, огромное спасибо»!

В завершении встречи с педагогами и воспитанниками Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн вручили школе сертификат на дополнительное приобретение новых музыкальных инструментов.