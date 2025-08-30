Для улицы Ленинградской в Самаре специалисты разработали ландшафтный дизайн клумб

132

В Самаре на пешеходном участке улицы Ленинградской приступили к оформлению клумб многолетними и однолетними растениями. На семи локациях специалисты по озеленению высадят порядка 60 хвойных, более 200 кустарников, 100 саженцев гортензий, более 580 хризантем, кустовых роз, очитков и хост. Также специалисты проведут необходимый перед наступлением осени уход за растениями.



Специально для улицы Ленинградской специалисты разработали ландшафтный дизайн клумб. Декоративные культуры выращены в самарских питомниках ООО «Самарский питомник» и «Зеленый партнер». Это можжевельник, горная и крымская сосна, быстрорастущие кустарники спирея японская и «Грефшейм» – создавая эффект живой изгороди, они будут обрамлять клумбы. Также высаживают другие хвойные растения, некоторым из которых придают шаровидную и спиралевидную формы.



«На каждой локации высаживаем более 130 растений. Они гармонируют по внешнему виду и высоте, идеально вписываясь в размеры клумб. Даже в зимний период при должном уходе эти локации будут выглядеть эстетично, – рассказала агроном-дизайнер Мария Кушаева. – Чтобы подготовить саженцы к зимовке, вносим в обновленный чернозем фосфорно-калийные удобрения пролонгированного действия. Минеральные элементы будут постепенно высвобождаться в течение нескольких месяцев и поддерживать длительное питание растений. Теплоизоляцию корневой системы и стабилизацию почвенной температуры обеспечит торфяной слой».



На клумбах специалисты укладывают также геотекстиль – нетканый подстилающий материал, отвечающий за разделение слоев, дренаж и укрепление почвы. Он защитит её от эрозии и предотвратит прорастание сорняков, а также усилит эффект термоса. Эту же функцию будет выполнять галька. Декоративный и укрывной материал улучшит аэрацию почвы и будет длительно удерживать в ней влагу. Малые архитектурные формы, в том числе декоративные камни-валуны, размещенные в клумбах несколько лет назад, специалисты очистили от грязи.

Фото: администрация Самары