Главные новости:
Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе. 
100 самарских ребят с ОВЗ стали участниками городской акции «Внимание, первоклассник!»
Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Красноармейского района с 90-летием со дня образования  муниципалитета
По итогам проверки школьные автобусы признаны технически исправными и полностью готовыми к эксплуатации.
В Клявлинском районе госавтоинспекторы проверили готовность школьных автобусов
Малые архитектурные формы, в том числе декоративные камни-валуны, размещенные в клумбах несколько лет назад, специалисты очистили от грязи. 
Для улицы Ленинградской в Самаре специалисты разработали ландшафтный дизайн клумб
31 декабря 2025 года станет выходным днём
Будьте внимательны и осторожны!
31 августа в регионе ожидается жара до +31 С
Спектакль «Сказки Пушкина» пройдет на открытой в этом году сцене на Патриарших прудах.
«СамАрт» впервые примет участие в Международном открытом фестивале «Театральный бульвар»
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Для улицы Ленинградской в Самаре специалисты разработали ландшафтный дизайн клумб

30 августа 2025 15:03
132
Малые архитектурные формы, в том числе декоративные камни-валуны, размещенные в клумбах несколько лет назад, специалисты очистили от грязи. 

В Самаре на пешеходном участке улицы Ленинградской приступили к оформлению клумб многолетними и однолетними растениями. На семи локациях специалисты по озеленению высадят порядка 60 хвойных, более 200 кустарников, 100 саженцев гортензий, более 580 хризантем, кустовых роз, очитков и хост. Также специалисты проведут необходимый перед наступлением осени уход за растениями.

Специально для улицы Ленинградской специалисты разработали ландшафтный дизайн клумб. Декоративные культуры выращены в самарских питомниках ООО «Самарский питомник» и «Зеленый партнер». Это можжевельник, горная и крымская сосна, быстрорастущие кустарники спирея японская и «Грефшейм» – создавая эффект живой изгороди, они будут обрамлять клумбы. Также высаживают другие хвойные растения, некоторым из которых придают шаровидную и спиралевидную формы. 

«На каждой локации высаживаем более 130 растений. Они гармонируют по внешнему виду и высоте, идеально вписываясь в размеры клумб. Даже в зимний период при должном уходе эти локации будут выглядеть эстетично, – рассказала агроном-дизайнер Мария Кушаева. – Чтобы подготовить саженцы к зимовке, вносим в обновленный чернозем фосфорно-калийные удобрения пролонгированного действия. Минеральные элементы будут постепенно высвобождаться в течение нескольких месяцев и поддерживать длительное питание растений. Теплоизоляцию корневой системы и стабилизацию почвенной температуры обеспечит торфяной слой».

На клумбах специалисты укладывают также геотекстиль – нетканый подстилающий материал, отвечающий за разделение слоев, дренаж и укрепление почвы. Он защитит её от эрозии и предотвратит прорастание сорняков, а также усилит эффект термоса. Эту же функцию будет выполнять галька. Декоративный и укрывной материал улучшит аэрацию почвы и будет длительно удерживать в ней влагу. Малые архитектурные формы, в том числе декоративные камни-валуны, размещенные в клумбах несколько лет назад, специалисты очистили от грязи. 

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

