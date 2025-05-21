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Для Самары хотят заказать 21 тысячу тонн песка

21 мая 2025 13:12
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Для Самары хотят заказать 21 тысячу тонн песка

МАУ «Самарская набережная» занялось поиском компании, который завезет на городские пляжи речной песок. Заявка появилась на сайте госзакупок.

«Услуги оказываются в навигацию 2025 года. Сроки доставки и выгрузки груза — с момента установления уровня воды в Волге в районе акватории пляжей Самары 28-29 метров. Песок должен обладать качественными характеристиками, которые подтверждаются „Паспортом качества“», — говорится в техзадании.

Согласно документам с сайта госзакупок, учреждение заказало 21 тысячу тонн песка. За него готовы заплатить больше 13 миллионов рублей. Распределят груз по семи пляжам:

  • I очередь набережной (от Ленинградской до Вилоновской);
  • II очередь набережной (от Маяковской до дамбы в районе комплекса «КИНАП»);
  • IV очередь (от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);
  • Загородный парк;
  • Спуск на Советской Армии;
  • Барбошина поляна;
  • СФГУП санаторий «Можайский».

Привезут песок по воде. Поэтому у подрядчика должны быть в наличии собственные баржи, пишет 63.ру.

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