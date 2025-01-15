Более 5 000 самарцев уже приняли участие в выборе общественных пространств, претендующих на благоустройство в 2026 году

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В Самаре до 20 января проводится отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году. Более 5000 жителей уже приняли участие в отборе по ссылке: https://dbe-samara.ru/2025/glavnaya-novost/otbor-obshhestvennyx-territorij/.

«Для каждого самым важным является место, где он живет. Двор, который он видит каждый день. Сквер или парк, через которые проходит путь на работу или в котором просто хочется прогуляться. Самара будет развиваться и создавать комфортную среду для каждого ее жителя, - сказал глава Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). – Уверен, самарцы примут самое активное участие в обсуждении и голосовании за общественные пространства, которые преобразятся уже в 2026 году».

По состоянию на 14 января более 2000 жителей Самары считают, что в благоустройстве в 2026 году нуждаются общественные пространства Кировского района, более 1000 - в Куйбышевском районе.

Отбор общественных пространств для формирования дальнейшего, приоритетного перечня проводится до 17:00 20 января. На основе полученных данных сформируют ТОП-20 объектов, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. Несколько территорий, набравших наибольшее количество голосов, благоустроят в 2026 году.