Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре

В 2025 году на территории Самары реализуется 11 национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

В рамках рабочего совещания в администрации города подвели промежуточные итоги реализации шести национальных проектов – «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство». В общей сложности на мероприятия этих нацпроектов направлено 3,1 млрд рублей из бюджетов разного уровня.

«Считаю важным расширять участие Самары в национальных проектах. Администрация города уже ведет большую работу в этом направлении. Нацпроекты – это реально работающие инструменты, помогающие развивать города и регионы нашей страны, повышать качество жизни людей. Особое внимание будем уделять обмену опытом среди предпринимателей и промышленных организаций в развитии своего дела через получение поддержки посредством участия в нацпроектах», – отметил глава города Самара Иван Носков

Одним из ключевых в Самаре является нацпроект «Инфраструктура для жизни». В рамках него по программе «Формирование комфортной городской среды» полностью завершено благоустройство 27 дворовых территорий. Также завершено благоустройство двух общественных пространств – сквера Экономистов и сквера Восточного, завершается благоустройство парка Щорса, в следующем году по решению жителей преображение парка будет продолжено. Также отремонтирован 31 участок автомобильных дорог общей протяженностью 32 км.