Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Пять идей для семейного досуга.
Начинаются школьные каникулы
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.
Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы
Ранее жители  многоквартирного двухэтажного дома обратились с замечаниями по его содержанию и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.
Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод
Сейчас Сергей работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет».
Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»
Почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, притом что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен.
На форуме «Россия – спортивная держава» расскажут, зачем чемпионам получать образование параллельно со спортивной карьерой 
Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года.
Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит ЦПК
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения

1 ноября 2025 20:30
131
Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.

АО "Агентство по содержанию автомобильных дорог" завершило осенний этап озеленения ключевых магистралей Самары. В рамках государственного контракта с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области на Московском шоссе и улице Ново-Садовой высажено 100 новых деревьев. Для посадки выбраны крепкие саженцы каштана с закрытой корневой системой — это повышает приживаемость растений в городских условиях.

Осенний период выбран для посадки неслучайно: до наступления устойчивых морозов саженцы успевают укорениться, что создает благоприятные условия для их активного развития в следующем сезоне. Помимо новых посадок, подрядчик исполнил гарантийные обязательства — дополнительно заменены 17 деревьев, не прижившихся во время предыдущих кампаний по озеленению.

"Приведение в порядок дорожной сети — это комплексная задача, которая включает не только ремонт проезжей части, но и создание комфортной городской среды. Озеленение и качественное дорожное полотно – две составляющие одного целого. Эта работа будет продолжена в следующем году в соответствии с утвержденным графиком", - отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области. В понедельник, 4 ноября, на оперативном совещании в региональном правительстве Вячеслав Федорищев отдельно остановился на проблемах содержания зеленых насаждений. Глава региона отметил необходимость строгого соблюдения единых стандартов при проведении работ.

"Я поручал разработать регламенты по благоустройству в городах. Необходимо их утвердить в кратчайшие сроки. Отсутствие регламентов означает вольную трактовку того, что можно и что нельзя", - заявил Вячеслав Федорищев.

Работы по озеленению дополняют масштабную программу по развитию дорожной инфраструктуры региона. До конца 2025 года в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" планируется привести в нормативное состояние более 200 км дорог регионального значения и улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Также дорожники обновляют искусственные сооружения в составе областных трасс, что позволяет обеспечить безопасность движения на ключевых транспортных направлениях.

Источник:   СОВА

 

Фото:   министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Теги: Самара

