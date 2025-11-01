Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения

131

АО "Агентство по содержанию автомобильных дорог" завершило осенний этап озеленения ключевых магистралей Самары. В рамках государственного контракта с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области на Московском шоссе и улице Ново-Садовой высажено 100 новых деревьев. Для посадки выбраны крепкие саженцы каштана с закрытой корневой системой — это повышает приживаемость растений в городских условиях.

Осенний период выбран для посадки неслучайно: до наступления устойчивых морозов саженцы успевают укорениться, что создает благоприятные условия для их активного развития в следующем сезоне. Помимо новых посадок, подрядчик исполнил гарантийные обязательства — дополнительно заменены 17 деревьев, не прижившихся во время предыдущих кампаний по озеленению.

"Приведение в порядок дорожной сети — это комплексная задача, которая включает не только ремонт проезжей части, но и создание комфортной городской среды. Озеленение и качественное дорожное полотно – две составляющие одного целого. Эта работа будет продолжена в следующем году в соответствии с утвержденным графиком", - отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области. В понедельник, 4 ноября, на оперативном совещании в региональном правительстве Вячеслав Федорищев отдельно остановился на проблемах содержания зеленых насаждений. Глава региона отметил необходимость строгого соблюдения единых стандартов при проведении работ.

"Я поручал разработать регламенты по благоустройству в городах. Необходимо их утвердить в кратчайшие сроки. Отсутствие регламентов означает вольную трактовку того, что можно и что нельзя", - заявил Вячеслав Федорищев.

Работы по озеленению дополняют масштабную программу по развитию дорожной инфраструктуры региона. До конца 2025 года в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" планируется привести в нормативное состояние более 200 км дорог регионального значения и улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Также дорожники обновляют искусственные сооружения в составе областных трасс, что позволяет обеспечить безопасность движения на ключевых транспортных направлениях.

Источник: СОВА

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области