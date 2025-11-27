Более 1,2 миллиона рублей штрафов заплатят в Самаре нарушители требований при обращении с отходами

В Самаре подвели промежуточные итоги работы по выявлению нарушителей в сфере обращения с отходами.

В 2025 году в рамках экологического надзора департамент городского хозяйства и экологии составил 308 протоколов по статье 8.2 КоАП РФ за несанкционированный сброс мусора. По результатам рассмотрения протоколов на нарушителей наложены штрафы на общую сумму свыше 1,2 млн рублей.

«Ликвидация несанкционированных свалок в Самаре – одна из приоритетных задач на ближайшие несколько лет, в том числе при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Необходимо сформировать в городе культуру обращения с отходами, сегодня это приходится делать в том числе с помощью административных мер. Отдельная благодарность тем, кто проявляет бдительность и сообщает о фактах незаконного сброса мусора. Эти сигналы, фото- и видеоматериалы позволяют оперативно реагировать и предотвращать появление новых свалок. Именно так, совместными усилиями мы создаём чистый и комфортный город для жизни»,

– сказал глава города Самары Иван Носков.

Отметим, что согласно статье 8.2 КоАП РФ за сброс отходов после строительных и ремонтных работ в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность.