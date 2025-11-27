Более 1,2 миллиона рублей штрафов заплатят в Самаре нарушители требований при обращении с отходами

Я нашел ошибку
Главные новости:
Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Более 1,2 миллиона рублей штрафов заплатят в Самаре нарушители требований при обращении с отходами

160
Более 1,2 миллиона рублей штрафов заплатят в Самаре нарушители требований при обращении с отходами

В Самаре подвели промежуточные итоги работы по выявлению нарушителей в сфере обращения с отходами. 

 В 2025 году в рамках экологического надзора департамент городского хозяйства и экологии составил 308 протоколов по статье 8.2 КоАП РФ за несанкционированный сброс мусора. По результатам рассмотрения протоколов на нарушителей наложены штрафы на общую сумму свыше 1,2 млн рублей.

«Ликвидация несанкционированных свалок в Самаре – одна из приоритетных задач на ближайшие несколько лет, в том числе при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Необходимо сформировать в городе культуру обращения с отходами, сегодня это приходится делать в том числе с помощью административных мер. Отдельная благодарность тем, кто проявляет бдительность и сообщает о фактах незаконного сброса мусора. Эти сигналы, фото- и видеоматериалы позволяют оперативно реагировать и предотвращать появление новых свалок. Именно так, совместными усилиями мы создаём чистый и комфортный город для жизни»,
 – сказал глава города Самары Иван Носков.  

Отметим, что согласно статье 8.2 КоАП РФ за сброс отходов после строительных и ремонтных работ в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность.

