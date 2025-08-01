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Благоустройство стрелки рек Волга и Самара планируется разделить на три этапа

1 августа 2025 13:43
183
Благоустройство стрелки рек Волга и Самара планируется разделить на три этапа.

Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

"Стрелка - это проект на несколько десятилетий. Было решено разделить его на три этапа. Сейчас мы находимся на стадии согласования дорожной карты по каждому из этапов, которая касается подготовки территории под проектирование", - пояснил министр.

Он также рассказал, что губернатором поставлена задача сделать стрелку уникальным общественным пространством с рекреационной, туристической и культурной инфраструктурой.

Андрей Грачев допустил, что часть стрелки, прилегающая к историческому центру, может быть застроена "с учетом всех ограничений": "Ведь место притяжения должно обладать не только благоустроенными территориями, но и магазинами, ресторанами, коворкинг-центрами".

Напомним, благоустройство стрелки, где сейчас находится промзона с речпортом, обсуждается уже много лет. В частности, она рассматривалась как площадка для размещения стадиона к футбольному чемпионату мира, затем озвучивались планы обустройства там парка, строительства ЗАГСа и конгрессно-концертного комплекса, а также застройки стрелки зданиями в форме матрешек.

В августе прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о планах в ближайшие пять лет построить на стрелке концертный зал и обустроить ландшафтный парк.

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