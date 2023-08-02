Благоустройство мест притяжения горожан областной столицы продолжается

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Так, проект «Будь в движении!» жителей поселка Береза Красноглинского района поддержала конкурсная комиссия Губернаторского проекта "СОдействие" и уже сегодня он воплощается в жизнь.

Дизайн-проектом предусмотрено создание площадки для занятий активными видами спорта на территории, расположенной рядом с Храмом в честь Святителя Николая. Здесь будет скейт-площадка и площадка для занятий воркаутом.



В настоящее время ведется планирование территории: подготовка к установке бортового камня и укладка основания площадки.