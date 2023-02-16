Благодаря программе социальной газификации в тысячи домов Самарской области приходит газ

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В Самарской области в 2022 году обеспечена техническая возможность подключения к «голубому топливу» более 5 600 домовладений, а в текущем году планируется еще более 12 900 домовладений.

Напомним, что в 2021 году по поручению Президента России Владимира Путина дан старт реализации программы социальной газификации.



В Самарской области был создан штаб по координации мероприятий социальной газификации, который возглавляет губернатор Дмитрий Азаров, а также определен региональный оператор по газификации – ООО «СВГК».



Бесплатно подвести газ к границе своего участка могут жители региона, проживающие в газифицированных населенных пунктах, а отдельные категории граждан еще и получить компенсацию за приобретение и установку внутридомового газового оборудования, а также услуги по проектированию и строительству газораспределительных сетей.

По информации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, в настоящее время заключено более 8,5 тыс. договоров на технологическое присоединение, к половине из них газораспределительные сети уже подведены.



Сейчас все желающие подключить свои домовладения к газу для подачи пакета документов могут воспользоваться электронными сервисами (на сайте Единого оператора газификации, через личный кабинет на сайте Средневолжской газовой компании, через портал «Госуслуги»), либо лично в центрах обслуживания клиентов (ЦОК) ООО «СВГК» или МФЦ.



В Самарской области в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации домовладений установлена единовременная социальная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей.



В этом году размер выплаты на газовое оборудование увеличен и составляет 169 тысяч рублей.



Эту социальную выплату могут получить многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и сами инвалиды, участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла, одинокие пенсионеры, у которых пенсия меньше величины прожиточного минимума, получатели ежемесячного детского пособия, социального пособия и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, также ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, лица, принимающие (принимавшие) участие в СВО, а также члены их семей и другие категории.



Данную меру соцподдержки уже получили 224 семьи региона. Среди них многодетная семья Сергея и Светланы Варущенко из села Трубетчино м.р. Сызранский. В их семье трое старших детей Богдан, Олеся и Глеб – школьники, а в феврале 2022 года родилась младшая дочка - Оксана. В прошлом году Сергей и Светлана достроили дом и решили подключить газ. Приобрести необходимое оборудование помогло государство.



«Вот наш газовый напольный котел, топимся им, сейчас в нашем доме очень тепло. Котел у нас российского производства и всё хорошо работает! Социальной выплате на него очень обрадовались. Да, все детские и социальные пособия, которые получаем, также для нас являются хорошим подспорьем», - рассказывает многодетная мама Светлана.



Семья Варущенко получает все положенные им выплаты и пособия на детей. Финансовая поддержка семей с детьми оказывается в рамках национального проекта «Демография». Повышение качества жизни семей с детьми – одна из приоритетных задач Правительства Самарской области. Этот вопрос находится на личном контроле Главы региона.



Среди мер соцподдержки, поддерживающих семью Варущенко: компенсация на проезд и пособие на питание школьникам, ежемесячное пособие на детей, пособие к началу учебного года, ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка, компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальное пособие на каждого ребенка. Также семья получила региональный семейный капитал при рождении младшей дочери.

Как подчеркнули в министерстве социально-демографического и семейной политики Самарской области, для оформления единовременной социальной выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового оборудования, необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.



Заявителю для подачи заявки необходимы следующие документы:

1. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение.

2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на земельный участок, на котором расположено домовладение.

3. Ситуационный план земельного участка.

4. Паспортные данные заявителя.

5. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

7.Контактные данные для обратной связи (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес).

8. Расчет планируемого максимального часового расхода газа (в случае, если планируемый максимальный часовой расход газа более 7 куб. метров).

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