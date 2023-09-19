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Благодаря нацпроекту в селах Исаклинского района появились тротуары и уличное освещение

19 сентября 2023 18:43
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Капитальный ремонт провели на участке, который проходит через три населенных пункта – Большое Микушкино, Малое Микушкино и поселок Лесной.

В Исаклинском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершен капитальный ремонт участка  региональной трассы «Похвистнево – Сосновка» - «Урал» протяженностью 15,3 км. Дорога обеспечивает движение транзитного транспорта в сторону федеральной трассы М-5 «Урал»,  по которой ежедневно проходит интенсивный поток автомобилей.  

Капитальный ремонт провели на участке, который проходит через три населенных пункта – Большое Микушкино, Малое Микушкино и поселок Лесной. Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение мест концентрации ДТП на дорогах, проходящих через населенные территории,  - одна из главных задач национального проекта.

В рамках капитального ремонта дороги помимо устройства нового дорожного полотна в вышеназванных сельских поселениях построено 8,9 тыс погонных метров тротуаров,  а также установлены новые опоры освещения.

Участок дороги оборудовали барьерным и пешеходным ограждениями, установили новые дорожные знаки, на пересечениях с пешеходными переходами установили искусственные дорожные неровности, нанесли разметку. В населенных пунктах обновили автобусные павильоны, а в центре Большого Микушкино появилась отдельная остановка школьного автобуса со специальной разметкой для посадки учеников.

«В ходе работ мы активно взаимодействовали с главами района и администрации сельского поселения, учитывали замечания и пожелания жителей по благоустройству дороги. Важно, чтобы дорога была комфортной не только для автомобильного транспорта, но и для живущего здесь населения», - отмечает заместитель директора ООО «Самаратрансстрой» Рамис Муртазин.

В конце прошлой недели специалисты минтранса совместно с представителями общественности и подрядной организации провели комиссионный осмотр дороги с целью ввода ее в эксплуатацию.

«Наше сельское поселение - второе по численности после районного центра Исаклы. Жители очень рады, что нашлись средства для такого грандиозного ремонта. Ведь раньше в сторону центра, где расположены основные объекты социальной инфраструктуры, нам приходилось ходить по обочинам. Сейчас по новым тротуарам уже гуляют мамы с колясками, бабушки, катаются дети на велосипедах и самокатах. Отдельно отмечу, что работы выполнены с учетом пожеланий и просьб жителей, и мы благодарны за проявленное к нам внимание», - отметила глава сельского поселения Большое Микушкино Наталья Сидорова.

Напомним, что в 2023 году в рамках капремонта региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на территории 7 населенных пунктов Самарской области предусмотрено устройство искусственного освещения и тротуаров. Общая протяженность установленных линий освещения составит 21,6 км, а построенных тротуаров – 26,6 км.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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