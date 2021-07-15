БКД: в СО отремонтируют дорогу особой социальной значимости "Урал – Красный Яр – Городцовка"

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Автомобильную дорогу Урал – Красный Яр – Городцовка по праву можно назвать самым социально значимым объектом, который ремонтируют в Самарской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Привести в нормативное состояние участок особой важности, протяженностью 8 км для жителей Красноярского района в этом году, стало возможным благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета на ремонт дорожных объектов по нацпроекту.

«Благоустройство дорог имеет большое значение для нашей организации. Так как мы проводим спортивные мероприятия, у нас организована спортивная команда, и мы несколько раз в год выезжаем со своими спортсменами в Самарские спортивные комплексы, но дальние расстояния, а сначала собираем людей по поселению. У нас инвалиды-опорники, перевозка связана с трудностями, а хорошая дорога все облегчает», - поделилась Наталья Никонова, председатель Красноярского районного общества инвалидов.

По дороге проходит маршрут в детские лагеря летнего отдыха «Мечта», «Циалковский», «Искра», путь к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, к новому коттеджному поселку и к недавно благоустроенной поселковой набережной реки Сок.

«Дорога достаточно нагружена, ещё закольцовывает нас с другой региональной дорогой на Красный Яр. По ней закрыт транзитный транспорт, чтобы фактически пользовались только жители близлежащих сел. По ней едут в поселок Кирилинский, к своим участкам, дачам многодетные семьи. По ней курсирует внутрирайонной межпоселковый общественный транспорт», - поясняет Артем Шляхов, начальник отдела по муниципальному контролю за обеспечением сохранности дорог местного значения администрации муниципального района Красноярский.

Стоимость работ оценивается в 437 млн. рублей. Проектом предусмотрено фрезерование асфальтобетонного покрытия, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, устройство уширения проезжей части, замена барьерных ограждений, установка новых дорожных знаков, устройство горизонтальной дорожной разметки, устройство четырех автобусных павильонов.

На сегодняшний день на объекте выполнено порядка 40% укладки нижнего выравнивающего слоя, продолжаются работы по расширению, укладке песчано-щебеночного основания. Так же в состав данного проекта входит ремонт двух мостовых переходов.

На сегодняшний день работы идут с опережением графика, подрядная организация планирует закончить 90% работ к концу августа текущего года.

Повышение качества жизни граждан, комфорт и безопасность – задачи обозначенные стратегией лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, и все усилия власти должны быть направлены на достижение этих целей, подчеркивает Глава региона.