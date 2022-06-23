Безопасность самарских детских площадок на контроле регионального ЦУР

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Муниципалитеты организуют проверку качелей-каруселей во дворах, парках, скверах по жалобам в соцсетях.

После резонансного случая, произошедшего на детской площадке в Сызрани, когда трехлетний ребенок чуть не лишился пальца, катаясь на карусели, пользователи соцсетей вышли на инвентаризацию детских игровых комплексов в городах и селах. Всего за неделю Центр управления регионом Самарской области зафиксировал более 50 сигналов от жителей на эту тему. Бдительные граждане создали целую карту объектов, где, по их мнению, дети могут получить травму. Каждый адрес региональный ЦУР передал в работу муниципалитетам для проведения проверки.

Жители Сергиевского района обеспокоены состоянием игровой площадки в центре села Калиновка. На видео, которое граждане выложили в интернет, видно, что на скамейках не хватает досок, под ногами валяется мелкий мусор.

«Наша площадкой, которая находится в центре села, явно не для детей. Глава в своей группе ВКонтакте пишет, что площадка усовершенствуется. Площадка в плачевном состоянии!», - написала житель поселка Екатерина Иванова.

«Село у нас сейчас молодеет. Очень много деток, молодёжи. У нас не как в заброшенной деревне - 4 дома и две семьи. И праздники мы можем такие забабахать, что другие сёла позавидуют», - отметила житель Калиновки Екатерина Шиптя.

Муниципалитет взял сообщение в работу, сообщил, что на площадку завезли песок, а до конца июня обещали навести порядок.

Жители Ставропольского района сообщили о проблемной площадке в с. Подстепки.

«К информации о проверке на детских площадках хотелось бы уточнить о наличии сломанной карусели и так называемой горки в с. Подстепки на улице Колхозной. У нас очень много маленьких детей, которым не где играть», - написала Екатерина Лушникова.

Администрация Ставропольского района обещала устранить все замечания до 1 июля и предоставить жителям фотографию выполненных работ.

После сигналов из соцсетей глава администрации Самары Елена Лапушкина поручила провести инвентаризацию детских площадок во дворах областной столицы. Она также предложила самарцам писать о проблемных площадках в комментариях на ее официальной странице в соцсети ВКонтакте https://vk.com/e_lapushkina..

«Сейчас каникулы, дети проводят максимум времени на улице. Качели, карусели, горки должны соответствовать всем стандартам безопасности. Если, по вашему мнению, какие-то аттракционы не соответствуют этому – качели шатаются, повреждены конструкции – пожалуйста, сообщайте об этом. ВКонтакте открыты комментарии и личные сообщения у всех глав внутригородских районов, в том числе, вы можете писать об этом здесь, на моей странице», - написала глава администрации Самары.

В свою очередь, специалисты регионального ЦУР контролируют, чтобы все сообщения жителей в соцсетях о недостатках на детских площадках муниципалитеты брали в работу, и люди оперативно получали обратную связь.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63: https://vk.com/tsur63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов.