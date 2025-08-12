Я нашел ошибку
В связи с реконструкцией тепломагистрали.
Бесплатные компенсационные автобусы запустят в Самаре на время ограничения трамвайного движения по ул. Ташкентская и Советская
Молодой специалист оказывает стоматологическую помощь юным пациентам, включая плановое лечение и экстренные случаи.
«Земский доктор»:  к коллективу Большечерниговской ЦРБ присоединилась детский врач-стоматолог
При участии специалистов выездной бригады ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови».
В Большеглушицкой ЦРБ  состоится День Донора
Базовый доход - регулярные выплаты гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.
В Госдуме предложили ввести базовый доход
Существует пять вариантов мер поддержки.
В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование
Валовой сбор зерна превысил показатели прошлого года на аналогичную дату.
В губернии убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Бесплатные компенсационные автобусы запустят в Самаре на время ограничения трамвайного движения по ул. Ташкентская и Советская

12 августа 2025 22:05
229
В связи с реконструкцией тепломагистрали.

В Самаре в связи с реконструкцией тепломагистрали – производством работ в районе пересечения улиц Советской и Нагорной – временно демонтируют участок рельсошпальной решетки. С 13 августа по 21 августа трамвайное движение по улицам Ташкентская и Советская, на участке от остановочного пункта «15-й микрорайон» до остановочного пункта «Улица Ставропольская», осуществляться не будет.

Для минимизации неудобств в указанный период пассажиры могут воспользоваться двумя бесплатными компенсационными автобусными маршрутами. Автобусы будут курсировать следующим образом:

- 15-й микрорайон – проспект Карла Маркса – улица Алма-Атинская – проспект Металлургов – улица Елизарова – улица Победы – улица Земеца – Юнгородок;

- 15-й микрорайон – проспект Карла Маркса – улица Алма-Атинская – проспект Металлургов – пересечение проспекта Металлургов и улицы Советской.

Трамваи № 13 проследуют по своей обычной схеме, при этом на маршрут выйдет дополнительный подвижной состав. Интервал движения в часы пик сократят до 5-6 минут. Отправление первого рейса от остановочного пункта «Костромской переулок» – в 05:45, от остановки «Постников овраг» – в 05:30. Отправление последнего рейса от остановки «Костромской переулок» – в 21:52, от остановки «Постников овраг» – в 21:02.

Трамваи маршрута № 24к временно отменяются, а трамваи №№ 21, 24 и 25 проследуют по измененной трассе:

- № 21 – от остановочного пункта «Барбошина поляна», по улицам Ново-Садовой и Ново-Вокзальной, через остановку «Улица Ставропольская» и далее по своему маршруту – по улицам Ставропольской, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, до остановки «Улица Кабельная», аналогично – в обратном направлении; отправление первого рейса от «Барбошиной поляны» – в 05:38, от остановки «Улица Кабельная» – в 05:58; отправление последнего рейса от «Барбошиной поляны» – с 21:05 до 21:20, от остановки «Улица Кабельная» – с 20:45 до 21:00;

- № 24 – от остановочного пункта «Завод им. Тарасова», через Барбошину поляну, до остановочного пункта «15-й микрорайон» и обратно; отправление первого рейса от завода – в 05:40, от ООТ «15-й микрорайон» – в 05:34; отправление последнего рейса от завода – с 22:00 до 22:15, от ООТ «15-й микрорайон» – с 22:30 до 22:45;

- № 25 – от остановочного пункта «Дом печати», по улице Антонова-Овсеенко, через ООТ «Улица Ставропольская» и далее по своему маршруту – по улицам Советской и Победы, проспекту Кирова, до остановки «Безымянская ТЭЦ» и аналогично – в обратном направлении; отправление
первого рейса от остановки «Дом печати» – в 05:45, от «Безымянской ТЭЦ» – в 06:00; последний рейс от «Дома печати» – с 21:00 до 21:15, от «Безымянской ТЭЦ – с 22:00 до 22:15.

МП «Трамвайно-троллейбусное управление» рекомендует пассажирам заблаговременно приходить на остановки, от которых последнее отправление трамваев запланировано с варьированием до 15 минут.
По информации профильного городского департамента, ограничения движения автомобильного транспорта и внесения коррективов в работу автобусов, осуществляющих регулярные рейсы, не потребуется.

 

Фото:  администрация Самары

Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
404
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
172
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
307
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
169
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
281
