Аварийный колодец закрыли после сигналов в региональный ЦУР

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Фотография, на которой маленький ребенок заглядывает в открытый колодец, никого не оставит равнодушным. Жители Самары обратили внимание на открытый люк на улице Ставропольской, д. 153, принадлежащий одной из ресурсоснабжающих организаций города.

Граждане написали в соцсетях: «Открытый колодец уже 2 недели, год ждать или больше, пока закроют??? Во дворе очень много детей. Вода из колодца скоро через край пойдёт уже! Примите, пожалуйста, меры!»

ЦУР Самарской области направил это сообщений в адрес компании, отвечающей за колодец. Опасный люк сразу закрыли по временной схеме, а через день установили стационарную крышку.

Если вы видите открытый люк на дороге или во дворе, можете оперативно сообщить об этом через официальные группы ЦУР Самарской области в социальных сетях:

https://t.me/tsur_63

https://vk.com/tsur63

https://ok.ru/tsursamars