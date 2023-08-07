Я нашел ошибку
Главные новости:
Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача
Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача
Сызранские оперативники задержали любителя чужого меда
Сызранские оперативники задержали любителя чужого меда
В связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок Главы города в Самаре ограничат движение транспорта
В связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок Главы города в Самаре ограничат движение транспорта
Аварийный колодец закрыли после сигналов в региональный ЦУР
Аварийный колодец закрыли после сигналов в региональный ЦУР
На железнодорожном вокзале Самара открылась необычная объемная выставка
На железнодорожном вокзале Самара открылась необычная объемная выставка
«РКС-Самара» выдано комплексное экологическое разрешение, необходимое для работы ГОКС
«РКС-Самара» выдано комплексное экологическое разрешение, необходимое для работы ГОКС
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
рейды по миграции прошли в Тольятти и Ставропольском районе
Рейды по миграции прошли в Тольятти и Ставропольском районе
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.81
1.03
EUR 103.84
1.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Аварийный колодец закрыли после сигналов в региональный ЦУР

7 августа 2023 12:11
76
Аварийный колодец закрыли после сигналов в региональный ЦУР

Фотография, на которой маленький ребенок заглядывает в открытый колодец, никого не оставит равнодушным. Жители Самары обратили внимание на открытый люк на улице Ставропольской, д. 153, принадлежащий одной из ресурсоснабжающих организаций города.

Граждане написали в соцсетях: «Открытый колодец уже 2 недели, год ждать или больше, пока закроют??? Во дворе очень много детей. Вода из колодца скоро через край пойдёт уже! Примите, пожалуйста, меры!»

ЦУР Самарской области направил это сообщений в адрес компании, отвечающей за колодец. Опасный люк сразу закрыли по временной схеме, а через день установили стационарную крышку.

Если вы видите открытый люк на дороге или во дворе, можете оперативно сообщить об этом через официальные группы ЦУР Самарской области в социальных сетях:

https://t.me/tsur_63

https://vk.com/tsur63

https://ok.ru/tsursamars

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
7 августа 2023  11:03
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
133
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
6 августа 2023  10:37
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
572
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
4 августа 2023  17:09
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
933
в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
4 августа 2023  14:23
В большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
754
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
4 августа 2023  14:11
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
899
Весь список