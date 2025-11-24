Я нашел ошибку
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
Готовится к запуску новогодняя акция "РКС-Самара"
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы

24 ноября 2025 12:08
На региональных днях III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» представители органов власти, общественных организаций и бизнеса обсудили современные тенденции, инновационные подходы к проектированию и внедрению таких архитектурных решений, которые сделают жизнь горожан комфортнее, а города уютнее. 

Тюменскую область выбрали для проведения регионального дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» неслучайно, – рассказала Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

«Регион признан лидером в урбанистике и архитектуре: здесь реализуются передовые проекты по преображению городской среды, налаживается сотрудничество с бизнесом и создаётся институт развития городов. Ярким примером такого грамотного подхода к градостроительной политике является создание мастер-плана Тобольска», – отметила Ирина Гусева.

Самарскую область представил Анатолий Екамасов - председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», глава Сергиевского района, а также Илья Сухих - глава города Тольятти и Вячеслав Тимошенко - глава города Кинель.

Успешные практики, которые презентовали на региональных днях, станут основой программы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Он состоится в апреле 2026 года, организатор – ВАРМСУ при поддержке администрации Президента РФ.

В следующем матче
23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
834
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
1564
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
696
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
614
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
570
