Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы

На региональных днях III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» представители органов власти, общественных организаций и бизнеса обсудили современные тенденции, инновационные подходы к проектированию и внедрению таких архитектурных решений, которые сделают жизнь горожан комфортнее, а города уютнее.

Тюменскую область выбрали для проведения регионального дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» неслучайно, – рассказала Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

«Регион признан лидером в урбанистике и архитектуре: здесь реализуются передовые проекты по преображению городской среды, налаживается сотрудничество с бизнесом и создаётся институт развития городов. Ярким примером такого грамотного подхода к градостроительной политике является создание мастер-плана Тобольска», – отметила Ирина Гусева.

Самарскую область представил Анатолий Екамасов - председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», глава Сергиевского района, а также Илья Сухих - глава города Тольятти и Вячеслав Тимошенко - глава города Кинель.

Успешные практики, которые презентовали на региональных днях, станут основой программы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Он состоится в апреле 2026 года, организатор – ВАРМСУ при поддержке администрации Президента РФ.