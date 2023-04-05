активисты Народного фронта выявили неблагополучный дом в Сызрани

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В отделение Народного фронта в Самарской области обратились жители многоквартирного дома № 1 по улице Ломоносова города Сызрани с жалобой на то, что приобретённые в новостройке квартиры совершенно не приспособлены для комфортного проживания.



В 2021 году строительная компания ООО "УК "Юго-Запад" завершила строительство пятиэтажного дома по улице Ломоносова в городе Сызрани. Именно в этом доме администрация города и приобрела все 85 квартир: для предоставления детям-сиротам 15 жилых помещений, оставшиеся 70 квартир – для переселения граждан из аварийного жилья. Практически сразу после заселения жильцы столкнулись с рядом проблем: систематическое отключение горячего водоснабжения, электричества, неисправности проводки, неработающая вентиляция, протечки кровли.



По итогам совместного выезда представителей Народного фронта, Фонда развития территорий и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ситуация взята на особый контроль. Народный фронт подготовил обращение в Прокуратуру Самарской области с требованием дать оценку правомерности расходования бюджетных средств.