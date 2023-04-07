Я нашел ошибку
Главные новости:
Сызранские и тольяттинские полицейские навестили воспитанников СРЦН и детского дома
Сызранские и тольяттинские полицейские навестили воспитанников СРЦН и детского дома
СберСтрахование жизни выплатила 3,7 млрд рублей по завершившимся договорам НСЖ с начала года
СберСтрахование жизни выплатила 3,7 млрд рублей по завершившимся договорам НСЖ с начала года
РЖД выплатили государству более 2 миллионов рублей за сбитого амурского тигра
РЖД выплатили государству более 2 миллионов рублей за сбитого амурского тигра
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, уклонявшегося от отбытия наказания
В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, уклонявшегося от отбытия наказания
Самарчанка выдумала историю про "рождение" собственного ребенка, чтобы получать социальные выплаты
Самарчанка выдумала историю про "рождение" собственного ребенка, чтобы получать социальные выплаты
7 апреля православные отмечают день Благовещения Пресвятой Богородицы
7 апреля православные отмечают день Благовещения Пресвятой Богородицы
Всемирный День здоровья - пресс-релиз проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание"
Всемирный День здоровья - пресс-релиз проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание"
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.67
1.17
EUR 88.13
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству

7 апреля 2023 10:59
61
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству

8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. 
 
 Кроме представителей коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, предприятий и организаций, волонтеров в генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и неравнодушные горожане. 
 
Желающим внести свой вклад в наведение порядка и чистоты в любимом городе выдадут инвентарь.
 
Если вы не знаете, какая управляющая организация обслуживает ваш дом, можете воспользоваться удобным сервисом "ГИС ЖКХ": 
https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он напомнил, что текущий год станет ключевым по реализации нацпроектов, муниципальных и региональных программ. 
06 апреля 2023, 22:06
Устойчивость экономики, реализация нацпроектов, поддержка участников СВО и их семей: Дмитрий Азаров обозначил главам муниципалитетов приоритетные задачи
Он напомнил, что текущий год станет ключевым по реализации нацпроектов, муниципальных и региональных программ.  Политика
741
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
06 апреля 2023, 11:21
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
Всего в рамках посевной в Самарской области будет задействовано 4,6 тыс. тракторов и 3,3 тыс. посевных агрегатов.  Экономика
364
Дмитрий Азаров поделился успешными практиками, реализованными в Самарской области.
05 апреля 2023, 20:08
Дмитрий Азаров: Самарской области есть что предложить всей стране в сфере формирования технологического суверенитета
Дмитрий Азаров поделился успешными практиками, реализованными в Самарской области. Политика
785

В центре внимания
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
7 апреля 2023  10:59
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
57
Он напомнил, что текущий год станет ключевым по реализации нацпроектов, муниципальных и региональных программ. 
6 апреля 2023  22:06
Устойчивость экономики, реализация нацпроектов, поддержка участников СВО и их семей: Дмитрий Азаров обозначил главам муниципалитетов приоритетные задачи
768
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
6 апреля 2023  11:21
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
371
Дмитрий Азаров поделился успешными практиками, реализованными в Самарской области.
5 апреля 2023  20:08
Дмитрий Азаров: Самарской области есть что предложить всей стране в сфере формирования технологического суверенитета
787
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский
5 апреля 2023  10:09
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский "Акрон" с победой над "Динамо" в матче Кубка России
495
Весь список