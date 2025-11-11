Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.22
EUR 93.93
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре

11 ноября 2025 14:43
124
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм

В Самаре завершился конкурс на лучшее содержание объекта потребительского рынка и прилегающей к нему территории. По итогам городского этапа конкурсной комиссией определены 15 победителей и призеров в пяти номинациях. 

«Как неоднократно отмечал глава Самары Иван Николаевич Носков, предприятия малого и среднего бизнеса – это неотъемлемая часть города и городской среды. Они не только участвуют в развитии экономики, но и формируют внешний облик наших улиц, микрорайонов и города в целом. Ухоженные входные группы торговых объектов, аккуратные вывески, чистота вокруг – это уважение к своим клиентам, а значит, к городу, его жителям и гостям. Благодарю всех участников конкурса и от души поздравляю победителей! В следующем году конкурс продолжим, но уже с учетом нового дизайн-кода, на который владельцев торговых объектов прошу обратить особое внимание», – сказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова. 

В номинации «Стационарные магазины» победителем стал цветочный салон «SYMPHONY» ИП Гизатова Г.Х.  Уступив по баллам, призовые места заняли магазин «Магнит» АО «Тандер» и бутик «Art Bazar». В номинации «Ярмарки, рынки, торговые центры» лидировал торгово-развлекательный комплекс «Космопорт», на втором месте – муниципальная «Ярмарка» ИП Кан Е.Г., а на третьем – торговый центр «КУБ». В номинации «Стационарные объекты общественного питания» лучшим признан ресторан «Прага» ООО «Завалинка», призерами – кафе «Прохлада» и ресторан «ПельМан». В номинации «Стационарные объекты бытового обслуживания» – мастерская «Шиномонтаж легковой, грузовой» ИП Яковлев Е.Ю., салон красоты «Lovemilana» ИП Айтупова А.А. и салон красоты «Frida» ИП Лекарева К.А.

В номинации «Нестационарные объекты потребительского рынка и услуг» первое место занял магазин «Фабрика качества» ООО «Ритейл Групп», второе место – у пекарни «Хлебница» ИП Максимова Е.Ю., третье – у кулинарии-пекарни «Хлебовед» ИП Селезнев Д.Ю.

Члены конкурсной комиссии оценивали внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм при оформлении. Все победители конкурса будут награждены дипломами городского округа Самара. 

 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
11 ноября 2025, 15:04
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.   Общество
21
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
11 ноября 2025, 14:56
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С. Экология
71
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
11 ноября 2025, 14:30
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы. Общество
101

В центре внимания
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
178
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
202
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
154
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
685
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
576
Весь список