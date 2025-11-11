15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре

124

В Самаре завершился конкурс на лучшее содержание объекта потребительского рынка и прилегающей к нему территории. По итогам городского этапа конкурсной комиссией определены 15 победителей и призеров в пяти номинациях.



«Как неоднократно отмечал глава Самары Иван Николаевич Носков, предприятия малого и среднего бизнеса – это неотъемлемая часть города и городской среды. Они не только участвуют в развитии экономики, но и формируют внешний облик наших улиц, микрорайонов и города в целом. Ухоженные входные группы торговых объектов, аккуратные вывески, чистота вокруг – это уважение к своим клиентам, а значит, к городу, его жителям и гостям. Благодарю всех участников конкурса и от души поздравляю победителей! В следующем году конкурс продолжим, но уже с учетом нового дизайн-кода, на который владельцев торговых объектов прошу обратить особое внимание», – сказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



В номинации «Стационарные магазины» победителем стал цветочный салон «SYMPHONY» ИП Гизатова Г.Х. Уступив по баллам, призовые места заняли магазин «Магнит» АО «Тандер» и бутик «Art Bazar». В номинации «Ярмарки, рынки, торговые центры» лидировал торгово-развлекательный комплекс «Космопорт», на втором месте – муниципальная «Ярмарка» ИП Кан Е.Г., а на третьем – торговый центр «КУБ». В номинации «Стационарные объекты общественного питания» лучшим признан ресторан «Прага» ООО «Завалинка», призерами – кафе «Прохлада» и ресторан «ПельМан». В номинации «Стационарные объекты бытового обслуживания» – мастерская «Шиномонтаж легковой, грузовой» ИП Яковлев Е.Ю., салон красоты «Lovemilana» ИП Айтупова А.А. и салон красоты «Frida» ИП Лекарева К.А.



В номинации «Нестационарные объекты потребительского рынка и услуг» первое место занял магазин «Фабрика качества» ООО «Ритейл Групп», второе место – у пекарни «Хлебница» ИП Максимова Е.Ю., третье – у кулинарии-пекарни «Хлебовед» ИП Селезнев Д.Ю.



Члены конкурсной комиссии оценивали внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм при оформлении. Все победители конкурса будут награждены дипломами городского округа Самара.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары