«Жигулевская долина» приглашает на Startup Tour 2021

Региональный оператор Фонда «Сколково» — технопарк «Жигулевская долина» приглашает на Стартап-тур – ежегодное бесплатное мероприятие Фонда «Сколково», направленное на развитие технологического предпринимательства и поиск перспективных инновационных проектов в регионах России.
В 2021 году он впервые за 10 лет пройдет онлайн. И Самара примет Стартап-тур уже 25 марта.
Основные элементы программы Стартап-тура:
— конкурс технологических стартапов по направлениям «информационные технологии», «биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», «индустриальные и энергетические технологии» (прием заявок – до 11 марта);
— менторские сессии для всех полуфиналистов конкурса;
— менторская панель накануне мероприятия, доступная всем желающим (подать заявку на участие в ней можно на сайте в личном кабинете после регистрации);
— образовательный трек для предпринимателей – Mini MBA;
— панельная дискуссия с участием губернаторов и других представителей региональной власти и еще целый ряд сессий на тему цифровой трансформации;
— онлайн-нетворкинг (после регистрации на мероприятие вы сможете отправить личное сообщение любому участнику, а в день прямого эфира задать спикерам вопросы и пообщаться в общем чате и чатах сессий).
Кому будет интересно принять участие в Стартап-туре:
— технологическим предпринимателям;
— инвесторам и бизнес-ангелам;
— представителям корпораций и региональных органов власти;
— магистрантам, аспирантам, студентам, молодым ученым;
— представителям инновационной инфраструктуры, сферы науки и образования.
Стартап-тур в Самаре пройдет при партнерской поддержке Правительства Самарской области, Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».
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