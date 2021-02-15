«Жигулевская долина» приглашает на Startup Tour 2021

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Региональный оператор Фонда «Сколково» — технопарк «Жигулевская долина» приглашает на Стартап-тур – ежегодное бесплатное мероприятие Фонда «Сколково», направленное на развитие технологического предпринимательства и поиск перспективных инновационных проектов в регионах России.

В 2021 году он впервые за 10 лет пройдет онлайн. И Самара примет Стартап-тур уже 25 марта.

Основные элементы программы Стартап-тура:

— конкурс технологических стартапов по направлениям «информационные технологии», «биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», «индустриальные и энергетические технологии» (прием заявок – до 11 марта);

— менторские сессии для всех полуфиналистов конкурса;

— менторская панель накануне мероприятия, доступная всем желающим (подать заявку на участие в ней можно на сайте в личном кабинете после регистрации);

— образовательный трек для предпринимателей – Mini MBA;

— панельная дискуссия с участием губернаторов и других представителей региональной власти и еще целый ряд сессий на тему цифровой трансформации;

— онлайн-нетворкинг (после регистрации на мероприятие вы сможете отправить личное сообщение любому участнику, а в день прямого эфира задать спикерам вопросы и пообщаться в общем чате и чатах сессий).

Кому будет интересно принять участие в Стартап-туре:

— технологическим предпринимателям;

— инвесторам и бизнес-ангелам;

— представителям корпораций и региональных органов власти;

— магистрантам, аспирантам, студентам, молодым ученым;

— представителям инновационной инфраструктуры, сферы науки и образования.

Подробности и регистрация

Стартап-тур в Самаре пройдет при партнерской поддержке Правительства Самарской области, Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».