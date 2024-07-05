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В пятницу, 5 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием предпринимателей региона. Такие встречи уже стали традиционными.

Напомним, вчера в ходе открытого диалога с участием АО «Корпорация «МСП» глава региона еще раз подчеркнул, что формат регулярных встреч с представителями бизнеса уже внедрен и сообщил о скором начале работы единой цифровой платформы, с помощью которой можно будет получать ответы от уполномоченных лиц.

Сегодня со своими вопросами к руководителю области обратились заместитель директора ООО «Волжские термы» Виктор Молчанов и представитель ООО «Фабрика Бисквита» Дмитрий Посохов.

В начале встречи Виктор Молчанов отметил, что акватермальный комплекс «Волжские термы» работает в Самаре с осени 2021 года и пользуется популярностью. За все время работы его посетило порядка миллиона человек, при этом более 15% – это гости из целого ряда соседних регионов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Заместитель директора пояснил: в настоящее время реализуется масштабный инвестиционный проект, связанный с созданием летней аквазоны: пляж с горками и аквапарками. В планах предпринимателей – уже в мае 2025 года ввести его в эксплуатацию. Однако сложности с подключением к электросетям, к системам водоснабжения и водоотведения затрудняют реализацию проекта.

Вячеслав Федорищев отметил: «Есть технологическая безопасность и требования федерального законодательства, которые никто нарушать никогда не будет — это безопасность людей. Я вас прошу в таком формате работу построить: глава министерства экономики будет частью этой небольшой рабочей группы. За неделю, пожалуйста, придите к соглашению».

В ходе встречи были достигнуты договоренности и с НМУП «Водоканал» г.о.Новокуйбышевск.

Заместитель директора Виктор Молчанов поблагодарил присутствующих за оказание содействия проекту, а также за возможность лично обсудить проблемные моменты.

О трудностях ООО «Фабрика Бисквита» рассказал главе региона Дмитрий Посохов. В 2019 году он столкнулся с серьезными проблемами по технологическому присоединению здания к коммуникациям. Задержка со стороны ресурсных организаций не позволяет собственнику установить современное оборудование для производства кондитерских изделий. Вопросы до сих пор не разрешились – это и послужило поводом для обращения к главе региона. Начальник управления продаж технологического присоединения и услуг по крупным объектам ООО «СВГК» Борис Протопопов заверил, что к 31 августа текущего года все строительно-монтажные работы будут завершены.

Руководитель области подчеркнул, что поддержка и развитие пищевой промышленности очень важно для региона.

«Были обязательства, они не выполнены. У предпринимателя ушли все сроки на несколько лет вперед, а это инвестиции, средства, которые вкладываются частным бизнесом в развитие, в данном случае пищевой отрасли. Это очень серьезно. От этого формируется доверие или недоверие к инвестированию в субъект», – прокомментировал глава региона.

Вячеслав Федорищев поручил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову организовать рабочую группу и совместно с областной Прокуратурой провести работу по данному вопросу: «У меня во вторник будет совещание с представителями Прокуратуры по теме ведения бизнеса. До этого момента все соответствующие заявления направьте, чтобы мы уже предметно во вторник обсуждали этот конкретный случай».

Фото: пресс-служба правительства СО