В Самаре пройдут Стартап-выходные StartupSamara

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19-20 октября 2024 года начинающие предприниматели соберутся на Стартап-выходных StartupSamara в региональном центре «Мой Бизнес». Главная цель мероприятия — помочь участникам проработать ключевые аспекты их бизнес-проектов, а также разобраться в основных шагах успешного запуска и развития стартапов. Событие пройдет в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

В программе предусмотрены воркшопы по бизнес-моделированию, оценке рынка и анализу конкурентов, а также обучение навыкам публичных выступлений и подготовке предложений для инвесторов.

Участников научат определят потребности целевой аудитории, оценивать рыночные возможности и конкурентное окружение, формировать бизнес-модель, определять инвестиционные запросы на ранних стадиях и др.

Мероприятие включает не только теоретическую часть, но и практическую проработку всех тем, индивидуальные консультации с приглашёнными экспертами в области маркетинга, аналитики и продуктового управления. Предусмотрен обмен опытом и идеями с другими участниками в комфортной рабочей атмосфере.

«За два дня участники смогут систематизировать ключевые моменты, необходимые для успешного старта проекта, и подготовить основу для качественной инвест-презентации. Интенсив будет полезен как для стартапов на начальной стадии, так и для опытных предпринимателей, ведь тестирование гипотез должно быть непрерывным процессом для любой бизнес-команды. На нашем мероприятии этот процесс можно пройти быстрее и продуктивнее в кругу коллег и единомышленников», — отметил Александр Клюкач, руководитель StartupSamara.

Принять участие в событии могут проекты на разных стадиях — от идеи до уже работающего бизнеса, а также начинающие и опытные специалисты, готовые предложить свою экспертизу. Участники смогут обменяться идеями, найти сотрудников, партнеров или клиентов, а также присоединиться к понравившимся проектам.

Участие в мероприятии бесплатное. Для того чтобы стать участником Стартап-выходных StartupSamara, необходимо пройти регистрацию по ссылке: e.startupsamara.ru/sw.

Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Партнером события выступает региональный центр «Мой Бизнес».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области