Впервые в Самаре пройдет Пасхальная ярмарка

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15 апреля 2023 года в Самаре региональный центр «Мой бизнес» в партнерстве с фудхоллом Picture's проведет Пасхальную ярмарку – приглашают самозанятых региона к участию.

В числе участников ожидают:

- производителей хлебобулочных и кондитерских изделий, чая и натурального мёда

- изготовителей сувенирной продукции (свечи, мыло ручной работы), декоративных изделий (декоративные подарочные фигурки, посуда)

- производителей украшений ручной работы, а также других подарков к Пасхе для семьи и близких.

Для участия в маркете необходимо:

- быть самозанятым, зарегистрированным в Самарской области

- иметь запас продукции для продажи в течение всего мероприятия

- предоставить ссылку на сайт/аккаунт в социальных сетях, где можно познакомиться с продукцией

- соответствовать габаритам под размеры точки продажи.



Пасхальная ярмарка пройдет в креативном пространстве Picture's (ул. Лесная, 23). Заявки принимаем до 12 апреля по ссылке.

Фото: пресс-служба регионального центра «Мой бизнес»