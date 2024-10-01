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Владелица конного клуба из Ставропольского района стала победительницей программы «Мама-предприниматель»

1 октября 2024 10:48
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Владелица конного клуба из Ставропольского района стала победительницей программы «Мама-предприниматель»

30 сентября в центре «Мой бизнес» состоялся финал регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель». В этом году на участие в проекте было подано более 170 заявок, участницами программы стали 70 женщин. В Самаре и Тольятти прошли обучающие курсы, по итогам которых 16 начинающих бизнес-леди поборолись за победу в финале.

Реализация мер поддержки предпринимателей, среднего и малого бизнеса – одна из приоритетных задач областного Правительства. Важность этого направления работы, напрямую влияющего на развитие региона и всех его жителей, отмечал Глава региона Вячеслав Федорищев.

Участницы программы «Мама-предприниматель» представили идеи из самых разных сфер предпринимательской деятельности – услуги для детей, рукоделие, сфера красоты и здоровья, гастрономия. Экспертное жюри оценивало их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

Победительницей регионального этапа стала основательница конного клуба, жительница Ставропольского района Анастасия Решетняк. Она получила грант в размере 100 тысяч рублей и возможность войти в число участниц федерального этапа в Москве.

У молодой женщины 9-месячная дочка, совсем скоро на свет появится еще один ребенок. Вместе с заботой о семье она находит время на развитие своего дела. Услышав свое имя в качестве победительницы программы, бизнес-леди не смогла сдержать эмоции. «Эмоции не передать словами — хочется плакать, настолько эти дни были насыщенными и напряженными. Приходилось работать ночами, уделять время семье и попутно работать над проектом, но результат того стоил. У меня не было цели выиграть главный приз, я пришла на проект за новыми знаниями, с желанием развивать свой проект. Буду наслаждаться победой, а после – готовиться к участию в финале в Москве», — поделилась Анастасия Решетняк.

Реализацию федеральной программы курирует лично замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. «Мама-предприниматель» проводится в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» и ориентирована на поддержку женского бизнеса. В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития. «Мы проводим программу «Мама-предприниматель» с 2018 года. За это время программа претерпела ряд изменений, стала еще полезнее, востребованнее, мы видим высокий интерес к ней — заявки на участие подают жительницы самых разных уголков региона. И, конечно, мы всегда готовы поддержать начинающих предпринимательниц — для развития своих проектов они могут обращаться в центры «Мой бизнес» и использовать все существующие возможности», —  рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Благодаря проекту женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал. «Раньше я была просто творческим человеком, который занимался производством одежды из переработанных материалов, а после участия в проекте ощутила себя настоящей предпринимательницей, — рассказывает финалистка Татьяна Прихунова. — На проекте я увидела своё масштабирование, я поняла, что у меня есть цель – надо ей следовать и двигаться вперед».

 «В этом году в городских этапах в Самаре и Тольятти приняли участие женщины из разных уголков губернии, и это нас очень радует. Проект помогает женщинам объединить хобби и профессиональную реализацию, мы вовлекаем семьи в бизнес-проекты – для этих целей и был создан проект «Мама-предприниматель», — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес — мои возможности». Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.

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