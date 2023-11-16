В «Жигулёвской долине» прошла встреча предпринимателей с представителями прокуратуры региона

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В технопарке «Жигулёвская долина» состоялся консультационный приём представителей прокуратуры региона с представителями городского предпринимательского сообщества. Встречу провели прокурор Самарской области Сергей Берижицкий и Уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко. Событие являются частью комплекса мероприятий «Инновации для бизнеса», которые проводятся с целью информирования резидентов.

На встрече присутствовали представители прокуратуры Самарской области, главы прокураторы городского округа Тольятти и его районов, глава администрации Тольятти Николай Ренц, руководители областного МЧС, МНС, Росздравнадзора и другие эксперты.

В ходе приёма состоялось живое общение с резидентами технопарка «Жигулёвская долина», Территории опережающего развития «Тольятти» и Особой экономической зоны. На конкретных примерах были рассмотрены вопросы предпринимателей о защите их прав. Они касались параллельного импорта, порядка проведения проверок предпринимателей органами контроля, защиты интеллектуальной собственности и других актуальных тем.

– Большое спасибо «Жигулёвской долине» за возможность провести нашу встречу на этой уникальной площадке. Сегодня был озвучен ряд сложных вопросов, для решения которых будет принят широкий спектр мер прокурорского реагирования. Пользуясь случаем, хочу обратиться к предпринимателям: будьте открытыми, получайте консультации и разъяснения от контрольного органа, – резюмировал бизнес-омбудсмен в Самаре и Самарской области Эдуард Харченко.

Прокурор г.о. Тольятти Александр Диденко выступил с докладом о результатах осуществления надзора за состоянием законности в сфере инвестиционной деятельности в Тольятти. Также он подвёл итоги по рассмотрению обращений, ранее принятых на личном приёме областного прокурора и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области.

– Я посещаю подобное мероприятие второй раз, – отметила Любовь Пальчикова, главный врач ООО МЦ «Виталонг-Клиника Холода». – После первой встречи с представителями прокуратуры буквально через две недели решился вопрос от нашей компании, который до этого оставался открытым около года. Подобные приёмы нужны предпринимателям. Не бойтесь задавать вопросы: если вы честно ведёте свой бизнес – вам не о чем беспокоиться. Я благодарна контролирующим органам за то, что указывают на наши ошибки и дают время на их устранение. Сегодня я видела живое участие прокурора Самарской области в жизни предпринимателей и выстроенный курс на решение проблем.

Консультационные встречи с представителями прокуратуры региона будут проходить в «Жигулёвской долине» регулярно. Прийти на приём могут не только резиденты технопарка, но и предприниматели города. Следите за анонсами на информационных ресурсах технопарка.

– Выбор периметра «Жигулёвской долины» для проведения встречи регионального бизнес-омбудсмена Эдуарда Ивановича Харченко и руководителя прокуратуры Самарской области Сергея Петровичам Берижицкого с предпринимателями мы рассматриваем и как признак доверия, и как аванс на будущее. Будем стараться соответствовать ожиданиям, – подчеркнул директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Технопарк «Жигулевская долина» – одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и является одной из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня в периметре технопарка развивается 300 инновационных проектов.