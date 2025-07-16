В Самарском регионе поддерживают семейное предпринимательство

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В Самарской области активно поддерживают семейные предприятия. Такие семейные компании открываются в разных сферах деятельности: производство, туризм, креативные индустрии. Важная роль здесь принадлежит поддержке региональных властей, которые создают благоприятные условия для успешного развития малых предприятий.

Братья Сергей и Александр Можновы вместе со своими семьями основали строительную компанию «ДоМАС» в 2011 году, возводят на территории Самарской области индивидуальные дома, коттеджи и таунхаусы. Однако история семейного бизнеса куда богаче: это настоящая строительная династию с совокупным стажем более 500 лет.

«Династия начинается с нашего прапрапрадеда. А любовь к этому делу мне привил отец. С детства он брал нас с братом на строительные площадки. Отец возвел множество объектов на территории Приволжского района, много рассказывал, показывал, меня это всегда впечатляло: создавать что-то новое, красивое. Так и пошел по стопам отца. Всегда стараемся сделать красиво, качественно, чтобы люди с удовольствием проводили время дома», — делится финансовый директор ГК «ДомАС» Александр Можнов.

За годы работы спроектировано и возведено более 300 объектов. По словам основателей, каждый проект – это результат многолетнего труда семьи.

Вклад компании в преображение города по достоинству оценили на региональном уровне: на праздновании Дня строителя губернатор Вячеслав Федорищев поздравил основателей компании и вручил им благодарственное письмо за добросовестный труд и преданность выбранному делу.

О своей работе заявляют и на всю страну: Сергей и Александр Можновы выступали на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, где рассказывали о своей строительной династии, опыте и семейных ценностях.

«Сейчас подрастают сыновья, и, конечно, хочется передать им бизнес, чтобы они продолжали семейное дело. А в планах глобальных – продолжать делать наш любимый город красивым и уютным», — подчеркивает директор фирмы Сергей Можнов.

Для своего развития предприниматели активно используют меры господдержки.

«В центре «Мой бизнес» часто посещаем образовательные мероприятия, конференции, где эксперты рассказывают о новых продуктах, о новых возможностях. Знания – это очень ценно в работе. Также воспользовались льготным кредитованием Гарантийного фонда для развития бизнеса. Увеличение оборотных средств – это всегда плюс, потому что хочется строить больше и больше», — добавляет Сергей Можнов.

Сегодня в Самарской области есть целый комплекс мер поддержки предпринимателей по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению — в том числе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса, а также подробнее узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей можно в центрах «Мой бизнес» Самарской области, по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63, а также на едином портале mybiz63.ru.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области